El PP defiende que la Región de Murcia "es una de las CCAA con mayor esfuerzo presupuestario en gasto sanitario"

MURCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha explicado que "la Región de Murcia es una de las comunidades con mayor esfuerzo presupuestario en gasto sanitario, muy superior a la media nacional".

De hecho, "en 2023 cuatro de cada de diez euros se destinarán a mejorar la sanidad en la Región de Murcia con un presupuesto de 2.352 millones de euros", a lo que ha añadido que esto supone "un porcentaje superior al realizado por Asturias, con un 35,6 por ciento de su presupuesto, al 35,5 por ciento que representa en el País Vasco y también al 28 por ciento del presupuesto total que se destina en Extremadura", por ejemplo.

Ruiz Jódar ha subrayado, en alusión al ranking al que alude el PSOE, que "no muestra la realidad sobre la ejecución presupuestaria sanitaria en relación con el resto de las comunidades autónomas". Es más, la diputada del PP ha explicado que "el propio Ministerio desmonta estos datos, ya que el gasto per cápita en la Región ha crecido un 21% en relación con el año anterior situándose en 1.769 euros por habitante de gasto sanitario por cada ciudadano".

El mismo informe del Ministerio de Sanidad del mes de marzo sobre el gasto real sanitario, tal y como ha indicado Ruiz Jódar, apunta que la Región de Murcia es la sexta comunidad autónoma con mayor gasto per cápita y la tercera con mayor inversión en Sanidad respecto a su PIB, tan solo detrás de Extremadura y Canarias.

Con todo, Ruiz Jódar ha remarcado que "el esfuerzo del Gobierno de Fernando López Miras se plasma de forma clara en el presupuesto regional, a pesar de ser la comunidad autónoma más infrafinanciada, al que el PSOE ya ha votado en contra en su primer paso en para la aprobación, por lo que no pueden dar lecciones de nada sin contribuir a mejorar el sistema".

En relación con las listas de espera, Ruiz Jódar ha vuelto a remarcar que "la Región está muy por debajo de la media nacional en listas de espera, tanto quirúrgicas como en consultas externas", según el propio Ministerio de Sanidad. No obstante, ha apuntado "que todo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno regional no será suficiente si el Gobierno de España no pone en marcha medidas para hacer frente a la falta de médicos nacional".