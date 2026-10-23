El PP incluye a los diputados regionales Antonio Landáburu y Santiago López en su candidatura al Congreso

Archivo - El diputado regional del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Antonio Landáburu - PP - Archivo

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados regionales del PP Antonio Landáburu y Santiago López ocuparán los puestos sexto y octavo de la candidatura al Congreso por la Región de Murcia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Ambos forman parte de la lista que encabeza Miriam Guardiola y que completan el concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés (número 2); la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Conesa (3); el diputado nacional Juan Luis Pedreño (4), y la directora general de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios y coordinadora de Nuevas Generaciones (NNGG) en la Región, Patricia Martínez Copete (5).

Landáburu, natural de Águilas y con formación en Derecho por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), es vicepresidente nacional de NNGG y presidente de esta formación en la Región, además de parlamentario autonómico.

Por su parte, Santiago López es graduado en Relaciones Laborales por la Universidad de Murcia (UMU), cuenta con un MBA en Administración de Empresas y forma parte de la Junta Directiva del PP nacional.

CANDIDATURA AL SENADO

En lo que respecta al Senado, el PP ha confirmado que la candidatura estará encabezada por Francisco Bernabé, a quien acompañarán María Hernández y el exconsejero Antonio Luengo, quien ya ha ejercido como parlamentario en la Cámara Alta en la última legislatura.

María Hernández es licenciada en Derecho por la UMU, teniente de alcalde y concejala en el Ayuntamiento de Lorca, y cuenta con experiencia previa como técnica jurídica en la Administración local en municipios como Santomera.