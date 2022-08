El PP insta a Sánchez a tomar ejemplo de Alemania y "bajar los impuestos de manera inmediata"

MURCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de la Región de Murcia (PPRM) ha instado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a tomar ejemplo de Alemania y "bajar los impuestos de manera inmediata", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

La portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, ha recordado que el gobierno alemán ha anunciado una bajada de impuestos de 10.000 millones de euros para aliviar la inflación, y ha insistido en que para eso "hace falta un Gobierno serio que Alemania tiene y España no".

"Con la inflación por las nubes, un 11% más cara en décadas, llegar a fin de mes se ha vuelto insostenible para las familias. La vida es más cara desde que gobierna el PSOE", ha denunciado la portavoz.

Desde el PP han señalado que llevan "meses" proponiendo un Plan Económico y Fiscal al Ejecutivo de la Nación "que dé oxígeno a los españoles y ayude en esta crisis económica, pero Sánchez lo ha rechazado en numerosas ocasiones", ha comentado Guardiola, para asegurar a renglón seguido que "el Gobierno central ha impuesto las restricciones más caras de toda Europa. La fiesta de Pedro Sánchez le va a costar a los españoles una media de 10.000 euros anuales".

Para la responsable 'popular', el "mal llamado" Plan de Ahorro Energético de Pedro Sánchez "es el más intervencionista de Europa", y es que "países como Alemania, Francia, Italia, Polonia, Bélgica, Grecia o República Checa evitan prohibiciones drásticas y dialogan con las empresas".

Sin embargo, "en España se ha generado un rechazo y enfrentamiento con empresas, familias, comunidades y ayuntamientos, que son los que soportan las improvisaciones de este Gobierno", ha afirmado Guardiola, para quien estas medidas "son abusivas, unilaterales e invaden competencias.

"El diálogo y la cogobernanza brillan por su ausencia. Por ello, las pymes, los autónomos y las familias, "son los que pagarán el pato", ha manifestado.

La patronal ya ha reclamado ayudas para afrontar los costes que supondrá la aplicación de estas medidas, "pero no han obtenido respuesta y Sánchez se niega a bajar los impuestos, pues ha subido hasta 27 impuestos desde que gobierna: renta, patrimonio, sociedades, IVA, servicios digitales, transacciones financieras, primas de seguros, residuos, plásticos y gas, entre otros muchos".

"No hay sector al que no le hayan puesto la mano encima con una subida de impuestos, recaudando 80.000 millones de euros", ha lamentado la portavoz del PPRM, quien ha recordado que recientemente el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, señaló que "hablar de corbatas no ayuda a las familias a llegar a fin de mes, bajar impuestos sí".

Por ello, "en la Región se apuesta por la bajada de impuestos y lo ha demostrado con hechos: deflactación, bonificaciones y reducciones en el IRPF; eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones; extensión de esta exención a tíos y sobrinos; simplificación administrativa; y eliminación de trabas burocráticas y tasas autonómicas para compensar la situación económica o la crisis de la guerra en Ucrania", ha enumerado Guardiola.

"Lejos de seguir estas fórmulas de libertad económica y control racional del gasto, hace unos días se conocía que el Gobierno central sigue engordando su estructura con 73 asesores más y 14 nuevos altos cargos, que se suman a la interminable, a la par que inútil, lista de estómagos agradecidos", ha lamentado la portavoz del PP.

Al hilo, ha señalado que "tenemos un Gobierno de la Nación irresponsable, que pide esfuerzo, pero que no se esfuerza; que impone sanciones que ellos no cumplen; que nos dice que nos apretemos el cinturón, pero que viaja en Falcon para ir a un concierto". En definitiva, "un Gobierno que es el último en dar ejemplo", ha concluido Guardiola.