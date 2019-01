El PP de Lorca califica la visita de Reyes Maroto de "ociosa" y le acusa de no hacer "ningún compromiso"

Publicado 19/01/2019 19:08:04 CET

MURCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Partido Popular de Lorca, Fátima Mínguez, ha afirmado que la ministra Maroto ha venido a Lorca en una "visita de ocio" a un acto partidista, pero "sin ningún compromiso y con las manos vacías".

"Ni un solo proyecto para los lorquinos, ni respuestas a los problemas que su gobierno está provocando. Pedro Sánchez nos manda a Lorca a una ministra para que participe en un acto de su partido, pero siguen sin dar la cara para responder a las demandas que los lorquinos necesitamos", ha añadido.

Mínguez ha señalado que lo que Lorca necesita "es que redacten de una vez el Decreto Ley que exigimos para que los afectados por los terremotos del año 2011 solo tengan que pagar la mitad del IBI. El gobierno de Pedro Sánchez, que no ha venido a Murcia hasta que no hemos abierto el aeropuerto que necesita su Falcon, no puede seguir dando la espalda a los lorquinos".

"Queremos que el Decreto Ley de la bonificación del IBI incluya los 3 millones de euros que el Estado se comprometió a entregarnos para arreglos derivados de los seísmos, y que ambas medidas sean aprobadas por el Gobierno de España ya", ha subrayado.