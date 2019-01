PP: "Mario Gómez es el representante municipal más evidente de la vieja política porque todo lo politiza"

Publicado 17/01/2019 16:52:08 CET

MURCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, ha calificado al portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, como "el representante municipal más evidente de la vieja política" tras criticar el acto de firma de convenios con cinco asociaciones medioambientales.

En concreto, Gómez ha recordado este jueves al alcalde José Ballesta que "el Ayuntamiento de Murcia dispone de los medios humanos y recursos económicos y técnicos suficientes para implementar, evaluar y revisar, si fuera preciso, los protocolos y estrategias que, en materia de medioambiente, se han redactado en los últimos años; si no lo hace es únicamente por falta de voluntad política".

En este sentido, Pérez ha recriminado a Gómez que "todo lo politiza y lo utiliza con agresividad y mal estilo. No puede decir una cosa y la contraria. No puede alabar y criticar al mismo tiempo. Aunque es algo que no nos sorprende porque lo ha venido haciendo durante los tres años y medio", según informaron fuentes de Cs en un comunicado.

"Hoy Mario Gómez ha rizado el rizo al asistir al acto de firma de convenios y hacerse la foto, para luego contradecirse y criticar. Es una prueba evidente de que está nervioso ante la inminente elección de candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Murcia y de que se juega su futuro personal como portavoz en las primarias que va a realizar esta formación política".

La portavoz ha añadido que "este Equipo de Gobierno está firmemente comprometido con el medio ambiente. Y no son palabras al aire ya que ahí están los datos de recuperación de espacios naturales, los kilómetros de carriles bici, el impulso del vehículo eléctrico y otras tantas acciones puestas en marcha para mejorar la calidad ambiental de nuestro municipio"