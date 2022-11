El PP murciano, a Planas: "Sin agua no hay sostenibilidad, ni rentabilidad"

"El ministro se va hoy de la Región sin dar solución a los agricultores de la Región", ha dicho Jesús Cano

MURCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del PP de la Región de Murcia, Jesús Cano, ha respondido al ministro de Agricultura, Luis Planas, tras su visita a la Región de Murcia, que "sin agua no hay sostenibilidad, ni rentabilidad", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Cano ha lamentado que "el ministro se vaya hoy de la Región sin dar solución a los agricultores murcianos, plegándose, de este modo, a las decisiones ideológicas de la ministra de Pedro Sánchez", a lo que ha añadido que "negar el agua a los regantes no es hacer un uso racional del trasvase".

Al hilo, ha denunciado que "hoy el enfrentamiento y la deslealtad institucional se llama Luis Planas, ya que no se puede venir a la Región de Murcia a decir que vamos a trabajar sin avisar al Gobierno regional".

Asimismo, ha insistido en que durante su visita el ministro "ha vendido humo porque se ha ido sin dar soluciones a los problemas reales de nuestros agricultores y viticultores".

Cano ha preguntado qué ocurrirá con el trasvase Tajo-Segura, con los acuíferos sobre explotados de la comarca del Altiplano o con el "importantísimo" sector vitivinícola, en el que trabajan de 1.600 personas, "si no se da solución al problema del agua".

El también diputado 'popular' ha insistido en que "la Ley de la Cadena Alimentaria es un auténtico fracaso y no ha conseguido ninguno de los objetivos que perseguía: nuestros agricultores necesitan certidumbre y el Gobierno de Sánchez no la garantiza", y ha añadido que "no sirve de nada aprobar una ley si luego no se dota contenido y herramientas eficaces que permitan al sector aplicarla para notar los beneficios".

De hecho, según ha precisado Cano, "lo único que sí garantiza el Gobierno de Sánchez es una inasumible subida de precios de todas las materias primas que cada vez hace más difícil el desarrollo de la actividad agraria y la producción de alimentos".

Por último, ha insistido en que el PSOE "tiene el miércoles en la Asamblea Regional una gran oportunidad para defender un Pacto Nacional de Agua porque es fundamental para garantizar este recurso para todos los españoles".