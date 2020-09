PP pide dimisión de Vélez por "mentir" en un asunto de seguridad nacional para justificar su "incapacidad" de gestión

MURCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha pedido este martes que "el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, dimita de forma inmediata porque nos ha mentido en un asunto de seguridad nacional de fronteras para justificar su incapacidad en la gestión de la inmigración ilegal que llega a nuestras costas".

Así lo ha afirmado el senador tras conocerse que el barco argelino cargado con casi 80 inmigrantes ilegales, conducido al Puerto de Cartagena, fue localizado a seis millas y no a tres, como informó en un primer momento la Delegación del Gobierno.

Para Bernabé, "estos hechos son gravísimos y ante ellos Vélez debe de dar explicaciones púbicas con el fin de demostrar que no mintió, porque si no lo hace, debe dejar su cargo de forma inmediata". "Es inconcebible que haya mentiras manifiestas en un asunto de seguridad nacional que afecta a la frontera de España con Argelia a través de la Región de Murcia y que el Gobierno de Sánchez no sólo no actué, sino que además esté tolerando esta situación", ha subrayado el senador.

Con su forma de proceder, Vélez está permitiendo que la Región se convierta en el coladero de Europa para la inmigración ilegal por la brecha de entrada que le está regalando a las mafias, de hecho "si ha permitido que llegue un barco argelino con bandera identificada, en cualquier momento podrán venir muchos más".

"Las mentiras tienen un recorrido muy corto y las de Vélez caen sobre su propios argumentos, máxime teniendo en cuenta que los informes técnicos de Sasemar, la autoridad portuaria o la Guardia Civil justificarán los hechos de forma objetiva", ha advertido Bernabé, quien considera que lo verdaderamente "injustificable es que Vélez siga un minuto más en su cargo porque la cascada de falsedades es infinita, al principio trataron de ocultarnos que el barco tenía bandera argelina y ahora sale a la luz que el buque se encontraba a seis millas de la costa cuando lo localizaron y no a tres, ¿qué será lo próximo?".