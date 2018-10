PP regional pregunta a Conesa (PSRM) si tiene algo que decir sobre la "ausencia de fondos" para el Corredor Mediterráneo

Publicado 05/10/2018 10:47:52 CET

"No va a decir nada porque su sillón depende de eso", según Fuentes, quien lamenta que el PSOE está demostrando su "incapacidad"

MURCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP regional, Nuria Fuentes, ha preguntado al secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno, Diego Conesa, si tiene algo que decir sobre el hecho de que "no hay dinero para el Corredor Mediterráneo de mercancías" en la Región; sobre que el AVE "va a estar en todas las comunidades menos en la de Murcia"; y sobre el hecho de que el tercer carril de la A-7 "va a llegar a Orihuela pero no a Murcia".

"Evidentemente, no va a decir nada porque su sillón depende de eso, y está tan preocupado por ser el candidato y por que no le muevan el sillón que los murcianos han dejado de tener voz para él", según Fuentes, quien cree que "es el momento de los hechos, no de hablar simplemente con buenas palabras".

En una rueda de prensa, Fuentes ha criticado que los socialistas, una vez más, "no dejan de sorprender, y en cuatro meses van a conseguir el récord de convertir a la Región en el furgón de cola de las infraestructuras". Y es que, añade, la Comunidad "ha vuelto a sufrir una bofetada por parte de los socialistas en España, con el silencio y la complicidad de los socialistas murcianos".

Ha remarcado que hay dinero "para todos" en la ejecución del Corredor Mediterráneo de mercancías, "menos" para Murcia. "Qué sorpresa que nos encontremos que van a regar de dinero a todas las regiones menos a nosotros", ha aseverado Fuentes.

En lo que se refiere al Arco Mediterráneo, ha indicado que la comunidad que "más se lleva" es Cataluña y, después, la Comunidad Valenciana, pero para Murcia hay "cero" euros presupuestados.

Asimismo, ha señalado que se ha activado el tercer carril de la A-7 en el tramo Crevillente-Alhama de Murcia. "Qué casualidad que acabe en Alhama de Murcia, municipio de donde es el responsable de los socialistas murcianos, pero que él aplauda que lo van a dejar en Orihuela", según Fuentes, quien lamenta que es "otra infraestructura en la que hay dinero para todos menos para Murcia".

En cuanto al AVE, considera que "nos insultan" al decir que "podremos cogerlo en Elche, en Alicante o en Albacete", pero "lo vana dejar parado en Beniel para que lo podamos mirar, observar y fotografiar".

A su juicio, lo que está haciendo el PSOE con la Región es "impresentable", y les ha acusado de querer "aislar" a la Comunidad de Murcia y que el PP "se desespere"

"Estamos acostumbrados a un PSOE que amordaza lo que no quieren escuchar", según Fuentes, quien ha advertido que "lo quieren hacer con la prensa, no lo van a hacer con los murcianos".

En su opinión, el PSOE está demostrando su "incapacidad". A nivel nacional, ha criticado que es un partido "roto, que se cae a pedazos", y a nivel regional "demuestra que no ha existido, ni existieron". Lo único que han hecho por la Región de Murcia en cuatro meses es "sacar los proyectos que son herencia del PP, que estaban licitados, proyectados y presupuestados".