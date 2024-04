El PP reivindica la necesidad de tramitar la Ley ELA para "dotar de dignidad" a los 4.000 enfermos que hay en España

Reclama al Gobierno del PSOE medidas "inmediatas" para mejorar la atención de los 352 murcianos afectados



MURCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular de la Región de Murcia, Violante Tomás, ha reivindicado este lunes la necesidad de tramitar la Ley ELA para "dotar de dignidad a los 4.000 enfermos que hay en España", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

La dirigente 'popular' ha presentado la ley, elaborada por el PP, a la asociación ELA Región de Murcia y ha reclamado al Gobierno del PSOE la adopción de medidas "inmediatas" para mejorar la atención de los 352 murcianos afectados por esta enfermedad.

En la reunión también han participado los diputados del PP Isabel Borrego y Juan Luis Pedreño y la senadora Antonia López.

La propuesta del PP recoge el diseño de un plan de cuidados sociosanitarios y la creación de un centro nacional de investigación específico sobre esta enfermedad, entre otras actuaciones, como reconocer a los enfermos de ELA la condición de consumidores vulnerables, desde el mismo momento del diagnóstico; promover programas para mejorar la formación de los sanitarios y actualizar la cartera de prestación de servicios. Los cuidados de un enfermo de ELA comportan gastos anuales que oscilan entre los 50.000 y los 70.000 euros.

"Es necesario que la Ley ELA se tramite con urgencia para traer dignidad a las miles de personas que están sufriendo esta enfermedad. De hecho, la vida digna es un derecho y estas personas están siendo excluidas por la dejadez del Gobierno de Sánchez", ha lamentado Tomás.

"ACUMULA DOS AÑOS DE RETRASO POR LA DEJADEZ DEL PSOE"

La diputada ha explicado que hace dos años "se aprobó la toma en consideración de una Proposición de Ley, pero la iniciativa sufrió, de manera injusta, hasta 48 prórrogas de presentación de enmiendas por parte de Sánchez y sus socios, hasta que, finalmente, decayó con la disolución del Congreso de los Diputados y el Senado".

Por ello, el PP ha elaborado una ley que aborda las mejoras sanitarias y sociales para los afectados, "reconociendo la discapacidad y la dependencia a una persona con ELA desde el mismo momento en que le es diagnosticada la enfermedad", ha puntualizado Tomás.

Asimismo, ha afirmado que le resulta "lamentable que el Gobierno de Sánchez mostrase su disconformidad con la ley argumentando que incide directamente en los Presupuestos Generales del Estado en vigor, que son los del ejercicio 2023 prorrogados por la incompetencia del PSOE de no aprobar unas cuentas para este ejercicio".

Tomás ha lamentado que "Pedro Sánchez solo legisla a favor de su propio interés y no para atender las necesidades del conjunto de los españoles, incluso cuando se trata de personas vulnerables. No entendemos como ha salido adelante la Ley de Amnistía y la del ELA no se tramita con urgencia", ha concluido.