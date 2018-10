PP solicita la comparecencia de Hugo Morán y critica la campaña del PSOE para "acabar" con el trasvase Tajo-Segura

Publicado 23/09/2018 9:16:35 CET

MURCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, ha anunciado que el grupo ha solicitado la comparecencia inmediata del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión especial del Agua de la Asamblea Regional, para que explique los planes del Gobierno de la nación respecto al trasvase Tajo-Segura. Los 'populares' han registrado una solicitud de comparecencia en la Cámara autonómica.

Martínez ha criticado que Morán dijera que Murcia "es autosuficiente y que tiene agua más que suficiente para nuestro abastecimiento y regadío"; una declaraciones que considera que son "un verdadero disparate".

Esto, ha denunciado públicamente, "se enmarca dentro de una campaña del PSOE que tiene un único fin, acabar con el trasvase Tajo-Segura, una campaña que empezó en Albacete con las declaraciones de Pedro Sánchez, afirmando que su principal objetivo en política hídrica iba a ser acabar con el trasvase".

"Siguió con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dijo que Murcia malgastaba agua, no le faltaba y teníamos que empezar a pensar en la finalización de ese trasvase y el culmen del despropósito fue cuando Morán afirmó que Murcia era autosuficiente", ha criticado.

Desde el PP, Martínez ha manifestado que Murcia "no es autosuficiente" y los ha llamado "ignorantes" en materia hídrica o que "tienen muy mala fe, porque de sobra es conocido por todos que al final el PSOE se pliega siempre a los intereses de otras comunidades, que no defiende intereses de la Región, que no lo ha hecho nunca y ha pisoteado el pacto regional del agua, que costó mucho trabajo y que tenía que servir como base para alcanzar ese pacto nacional del agua, que hoy está guardado en un cajón por los intereses del PSOE a nivel nacional y en otras comunidades".

En esta misma línea, ha calificado de "decepcionante" el papel del delegado del Gobierno, Diego Conesa, que "se pliega a los intereses de Madrid y no defiende los intereses de los ciudadanos".

"Son muy valientes firmando el pacto en Murcia y muy cobardes donde lo tienen que defender, en Madrid, porque es allí donde se tienen que solucionar los problemas que Murcia padece en materia de agua", ha señalado el portavoz del GPP en al Asamblea Regional.

En Murcia, ha concluido, "no nos sobra el agua, nos falta mucha", por lo que ha reclamado "la solidaridad del resto de Comunidades y un acuerdo a nivel nacional, que está en la hoja de ruta del PP".