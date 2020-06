El PPRM solicita al Gobierno de España la regulación del teletrabajo

MURCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, por medio de una moción que ha registrado en la Asamblea Regional, ha solicitado al Gobierno de España que "articule todos los mecanismos necesarios" para una regulación específica del teletrabajo.

Miriam Guardiola, promotora de la iniciativa, ha afirmado que "además de dar seguridad y certeza al trabajador, debemos tomarlo como una oportunidad, no solo desde el punto de vista sociolaboral y productivo, sino para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral".

La viceportavoz del PP en la Asamblea ha recordado que "el impacto de la COVID19 ha dado protagonismo a una modalidad de trabajo hasta ahora poco habitual en España: el teletrabajo o trabajo a distancia", y ha señalado que "según la EPA, de los casi 20 millones de trabajadores que había en España en 2019, sólo el 4,5% trabajaba en remoto de manera habitual y un 8,4 % lo hacía ocasionalmente; sin embargo, durante el estado de alarma y con ocasión de la pandemia, el teletrabajo o smartworking se ha convertido en algo habitual, y han llegado a teletrabajar casi 10 millones de empleados en España".

Guardiola, considera que la normativa actual "es incompleta, genera inseguridad y falta de confianza, y es a todas luces poco detallada y arroja numerosas dudas y lagunas lo que ha motivado que el teletrabajo no haya tenido impacto ni calado en nuestra sociedad y población, y ello a pesar de ser una buena medida para conciliar la vida familiar y laboral".

En este sentido, se ha referido a la regulación fijada en el año 2012 en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, donde referencia por primera vez al trabajo a distancia, y con posterioridad fue ampliada esta regulación por una reciente Ley de 2019, que modifica el artículo 34.8 del Estatuto de los trabajadores, que permite al trabajador solicitar esta forma de trabajo hasta que los hijos hayan cumplido 12 años.

La diputada 'popular' ha criticado que "es de todo punto incomprensible" que no se recojan otras circunstancias necesarias para la conciliación familiar y laboral como "tener personas mayores, dependientes o con discapacidad o alguna enfermedad a su cuidado, o que deje fuera a las familias que tengan hijos mayores de 12 años", y además que "es insostenible que no se proteja al trabajador y no se desarrolle este derecho con todas las garantías y seguridades y de acuerdo con la normativa europea", en relación a los derechos de descanso, conciliación familiar, derecho de desconexión, prevención de riesgos laborales, costes y gastos, productividad y rendimiento, objetivos laborales, garantías del trabajador, entre otros.

Así, estima necesario "una nueva regulación que dé certeza y seguridad jurídica al trabajador y garantice también un equilibrio con los intereses del modelo productivo de la empresa y del empleador", ha dicho Guardiola.

Del mismo modo, señala que "se ha de destacar su importancia como medida de conciliación familiar y laboral, siempre que se den circunstancias tales como que el trabajo en cuestión no requiera con carácter imprescindible la presencia física; que el trabajador que se acoja a esta modalidad lo haga cuando tenga hijos menores a cargo (sin límite de edad), personas mayores o personas con discapacidad a su cuidado o cualquier familiar que resida en el núcleo familiar que tenga alguna enfermedad; que se garanticen las mismas condiciones en plena igualdad que otro trabajador de su mismo grupo y formación; o que se respeten los descansos diarios y semanales, el derecho a la desconexión y el de conciliación, garantizando la privacidad del trabajador y regulando expresamente las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales y los gastos y costes derivados del desempeño de esta función".

"Creemos que es necesario que se aborde una regulación específica del teletrabajo, y ha de ser completa, detallada y con todas las garantías, que dé seguridad jurídica y estabilidad a todas las partes de la relación laboral, y que nos equipare a países europeos de nuestro entorno como motor de inclusión sociolaboral y como impulso a las políticas de conciliación familiar y laboral", ha concluido Guardiola.