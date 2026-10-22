Previsión meteorológica para este jueves, 22 de octubre: temperaturas mínimas en descenso en el extremo noroeste

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 22 de octubre, cielos poco nubosos.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el extremo noroeste y con pocos cambios en el resto; las máximas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, con brisas.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 25 de máxima en Murcia; y 8 de mínima y 23 de máxima en Yecla.