Previsión meteorológica para este sábado, 24 de octubre: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 24 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el litoral, con posibles chubascos ocasionales.

Las temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables con intervalos moderados de componente norte en el litoral por la mañana.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 25 de máxima en Murcia; y 7 de mínima y 21 de máxima en Yecla.