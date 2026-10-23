Previsión meteorológica para este viernes, 23 de octubre: las temperaturas se mantienen con pocos cambios

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 23 de octubre, cielos con intervalos de nubes altas, tendiendo a quedar poco nubosos o despejados a lo largo de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados del noroeste en el interior.

En concreto, se esperan 6 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 26 de máxima en Murcia; y 10 de mínima y 22 de máxima en Yecla.