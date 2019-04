PSOE afirma que el paro femenino y la temporalidad siguen siendo asignaturas pendientes en la Región

Publicado 25/04/2019 12:31:46 CET

Alarcón asegura que el PSOE pondrá en marcha medidas "efectivas" para modificar el actual escenario

MURCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSRM y responsable de las áreas de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas, Gloria Alarcón, ha manifestado a propósito de los datos de la EPA del primer trimestre de 2019, que no hay motivos para "bajar la guardia, pues aunque el paro ha bajado en la Región se siguen observando aspectos muy negativos que persisten mes a mes en el mercado laboral regional".

Gloria Alarcón ha destacado que el desempleo femenino sigue siendo muy superior al masculino. La tasa de paro femenina es 8,03 puntos más alta que la de los hombres, mientras que la tasa de actividad femenina es 14,95 puntos inferior a la masculina.

"Esto demuestra que las políticas que el PP está aplicando no van en buena dirección y no terminan de conseguir encauzar bien el empleo porque no se han tomado medidas efectivas y contundentes".

Por otra parte, ha añadido que "el Gobierno de López Miras sigue sin conseguir su objetivo de reducir la tasa de temporalidad por debajo del 30 por ciento en la Región, situándose en el 31,75%, muy por encima de la media nacional".

También sigue siendo inasumible la cifra de parados de larga duración y la cifra de parados mayores de 45 años. "El Gobierno regional del PP debería haber aplicado hace tiempo un Plan de choque para atajar esta situación y no lo ha hecho".

Alarcón ha subrayado que el Gobierno de España en sus diez meses de Gobierno ha empezado a sentar las bases para modificar este escenario y si consigue la confianza de la ciudadanía el próximo domingo 28 de abril seguirá trabajando y aplicando medidas para crear empleo con mayor garantía y en condiciones de igualdad.

Entre sus propuestas, el PSOE incluye en su programa electoral la puesta en marcha de un Plan Nacional de Empleo, una Ley de Igualdad y medidas que ayuden a la conciliación como escuelas infantiles de 0-3 años y de atención a la dependencia.