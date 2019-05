El PSOE critica que la Comunidad "no transfiere la subvención estatal de los CAVI a los ayuntamientos"

Publicado 01/05/2019 9:30:09 CET

Gloria Alarcón considera "inadmisible" que se "utilice políticamente la atención a las víctimas de la violencia de género"

MURCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSRM-PSOE y responsable de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas, Gloria Alarcón, ha denunciado públicamente la situación de los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI) de la Región ante la "falta de recursos económicos".

Alarcón ha afirmado que la Comunidad "no está renovando las subvenciones en los plazos establecidos, lo que está provocando el despido de las profesionales que atienden estos centros", según informaron fuentes del PSRM-PSOE en un comunicado.

"La situación que se está produciendo es inadmisible porque hay lista de espera de mujeres para ser atendidas y se despide a profesionales que son necesarias y para volver a ser contratadas tienen que esperar a que vuelva a concederse la subvención", ha señalado Alarcón, quien ha añadido que "la burocracia no puede ser un impedimento para el buen funcionamiento de los servicios públicos, y menos en estos casos".

"Lo mismo está ocurriendo con los Puntos de Atención Especializada (PAES)", según la vicesecretaria general del PSRM-PSOE, quien ha asegurado que los ayuntamientos "llevan esperando desde el mes de enero la subvención para poder contratar a los profesionales, pero no llega".

En la Región de Murcia existe una red formada por 15 CAVI y 6 Puntos de Atención Especializada, destinados a la atención integral de las víctimas de violencia de género.

Alarcón ha reclamado al Gobierno regional que no "utilice un tema tan sensible políticamente, porque no hay razón para no enviar las subvenciones a los ayuntamientos. La Consejería tiene el dinero, procedente del Estado, y no entendemos por qué no firma el decreto para desbloquear el tema".