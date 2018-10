PSOE critica "pasividad, inacción y ausencia de medidas efectivas" por parte Gobierno para recuperación del Mar Menor

Publicado 17/09/2018 17:38:41 CET

Guillamón califica de "inadmisible" que el Gobierno de López Miras siga mirando hacia otro lado

MURCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón ha manifestado su rechazo ante la postura del Gobierno regional en sus alegaciones para el proyecto del Ministerio para salvar el Mar Menor.

"Es inaudito que el Gobierno regional tenga la desfachatez de no asumir las medidas que propuso el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en época del PP y que asumirá el Ministerio de Transición Ecológica del PSOE", a pesar de ser un trabajo conjunto, redactado por la Dirección General del Agua del Gobierno de España, en coordinación con diversas Consejerías de la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura, ha declarado.

En opinión de Antonio Guillamón, "el Partido Popular muestra con esta actitud su pánico a quedarse solo en este tema", a la vez que intenta atraer e implicar con sus argumentos a diversos colectivos, que en ciertos aspectos no comparten plenamente su postura.

"Nos parecen impresentables los argumentos esgrimidos por el Gobierno de López Miras para rechazar algunas de esas 21 medidas, que por primera vez están en la línea de lo que hay que hacer".

El diputado socialista ha señalado que "el Gobierno regional o no se ha enterado de nada y de manera irresponsable no han aportada su visión a este proyecto; o en Madrid hacen una cosa y en la Región otra distinta, para no enfrentarse a ciertos colectivos o intereses".

"Esta es la razón por la que el Mar Menor ha llegado a las condiciones en que se encuentra: la pasividad, inacción y la falta de preocupación para hacer efectiva su recuperación durante los sucesivos gobiernos del PP en la Región de Murcia", ha subrayado.