PSOE: "López Miras y el PP callan ante el vergonzoso y peligroso acto de Vox"

El secretario de Organización del PSRM afirma que "es una vergüenza que el presidente de la Comunidad y el PP no digan ni media"

MURCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce, ha denunciado públicamente que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el PP "sigue actuando con irresponsabilidad y callan ante el vergonzoso y peligroso acto de Vox en Murcia, que ni siquiera se había comunicado a la Delegación del Gobierno".

"Es una vergüenza que se celebren este tipo de actos en plena pandemia y López Miras y el Partido Popular no digan nada, parece que ya no hay emergencia sanitaria. Este acto no ha sido comunicado a la Delegación del Gobierno en ningún momento", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que las asociaciones feministas, que organizaron las concentraciones, actuaron de manera ejemplar cumpliendo todas las medidas sanitarias que les comunicó Delegación del Gobierno.