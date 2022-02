PSOE de Lorca pide el cese del edil del PP, Fulgencio Gil, "por no condenar con contundencia" el asalto al Ayuntamiento

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha exigido la dimisión del portavoz del PP, Fulgencio Gil, "por no condenar con contundencia el asalto perpetrado por un grupo de manifestantes del sector porcino en Lorca", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

El portavoz del Partido Popular de Lorca, el máximo representante de la oposición en nuestra ciudad y que representa a tantos lorquinos y lorquinas, el ex alcalde de nuestro municipio, ha sido incapaz de condenar con contundencia los ataques que sufrió ayer el Pleno del Ayuntamiento por unos pocos desalmados que intentaron coaccionar a los representantes del gobierno municipal mediante una ataque que es un ataque a nuestra democracia".

"A estas alturas estamos aun esperando el comunicado en el que el señor Gil condene con rotundidad los hechos acaecidos ayer.

Por tanto, por el bien de nuestro municipio y las más elementales normas democráticas nos vemos exigidos a pedir la dimisión del portavoz del PP en Lorca, Fulgencio Gil Jódar".

La portavoz del equipo de Gobierno ha insistido en que "el señor Gil Jódar debe dimitir, y si no lo hace pedimos a otro lorquino, al presidente regional Fernando López Miras, al que debe dolerle su pueblo y deben dolerle las imágenes que todos vimos ayer como al que más, que tome cartas en el asunto y obligue a Fulgencio Gil a dejar su cargo de portavoz de manera inmediata".

En este sentido, Casalduero ha argumentado que "aquí no valen las tibiezas ni las medias tintas, en esta crisis tremendamente grave que vivimos, en ese ataque a las libertades públicas no solo de quienes nos encontrábamos en el Centro de Desarrollo Local sino de todos los lorquinos y lorquinas, ha habido quien no ha estado a la altura de lo que la ciudadanía merece".

Es por esto que la portavoz del Gobierno local ha aseverado que "Lorca merece una oposición fuerte, un Partido Popular que ejerza la necesaria labor de oposición. Pero, también, merece un líder de la oposición que sepa estar a la altura de las instituciones municipales, que sepa ponerse del lado del gobierno cuando sea necesario y, sobre todo, no podemos permitirnos el lujo de tener un jefe de la oposición que no condena el ejercicio de la violencia, la ejerza quien la ejerza y la ejerza contra quien la ejerza".

Asimismo, Isabel Casalduero ha querido "agradecer públicamente el apoyo, el cariño y la solidaridad que tanto el alcalde como el resto de concejales y concejalas del equipo de Gobierno venimos recibiendo desde que se produjeron los hechos, "hemos recibido multitud de muestras de apoyo, desde compañeros socialistas hasta cargos populares como las alcaldesas de Cartagena y Puerto Lumbreras, el consejero de Ganadería o el presidente de la Comunidad Autónoma".

Casalduero ha destacado que el pasado lunes "fue un día triste para la democracia en Lorca y esta es una comparecencia que no nos hubiera gustado tener que hacer nunca. Los momentos de tensión que vivimos son unos hechos profundamente lamentables en los que se intentó torcer, por la fuerza, la voluntad de los lorquinos y lorquinas".

"Es precisamente en momentos complicados como el de ayer cuando quienes ejercemos la política estamos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos, a ser ejemplares, a anteponer el interés de aquellos a quienes servimos al nuestro propio y a demostrar una responsabilidad que se nos supone de antemano.

Casalduero ha explicado que "son dos, PP y Vox, los partidos con representación municipal que en este momento no han condenado de forma explícita y contundente los hechos ocurridos el pasado lunes, a lo que ha añadido que "de un partido como Vox no cabe esperar otra actitud pero sí de un partido que ha sido partido de gobierno en nuestra ciudad como es el Partido Popular".

La 'socialista' también ha agradecido "el gran trabajo realizado por los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad quienes también vivieron una jornada complicada en el día de ayer y a los medios de comunicación que estuvieron allí y reflejaron este suceso".

Por último, la portavoz ha querido "manifestar con contundencia que el Partido Socialista en Lorca apoya y siempre ha apoyado al sector porcino, uno de los principales motores económicos de nuestro municipio y rechazamos cualquier intento de criminalización al sector por culpa de un grupo violento que, evidentemente, no los representa en absoluto ni como profesionales del sector cuya ni como personas".