El PSOE de Murcia afirma que la gestión del PP para acoger el Mundial de 2030 es "la nada más absoluta"

MURCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, ha afirmado que la gestión del equipo de Gobierno del PP en el consistorio murciano en relación a que la ciudad sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030 es "la nada más absoluta".

"Es un ejemplo más de la falta de gestión del Partido Popular: se ha ido apuntando a las fotos, se ha ido apuntando a las reuniones con federaciones y demás, ha ido haciendo ruedas de prensa diciendo creo que hay hasta una recreación por ahí de lo que querían hacer y cero gestión", ha dicho.

Ruiz Maciá ha afirmado que se trata de "un ejemplo más de que han ido dejando pasar los días, han ido dejando pasar la cosa con esa apariencia de fotos y demás hasta que ha llegado el momento de decir, 'venga, ustedes qué han hecho; pongan encima de la mesa el proyecto, pongan encima de la mesa su gestión'", ha lamentado.

Según Ruiz Maciá, "en esta situación el Ayuntamiento evidentemente no puede afrontar ni un amistoso de solteros y casados". "En la situación en que está gestionando el equipo de Gobierno esta Ayuntamiento no ya un mundial, es que no podemos afrontar nada más allá de un amistoso entre amiguetes que es para lo que se gobierna, para los amiguetes".

El portavoz socialista ha insistido en que "el Ayuntamiento a pulmón ayer puso encima de la mesa un permanente caja negativo de más de 90 millones de euros. Hoy nos hemos despertado con que va a tener que devolver muy posiblemente más de 10 millones de euros".

"Pero no solo eso, sino que, si hubiera en un cajón 80 millones de euros para esto, si lo tiene que gestionar el actual equipo de gobierno, que no se haga, por favor, que no se haga", ha zanjado.