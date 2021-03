El PSOE de Murcia aporta a la Fiscalía un acta notarial para certificar gastos en jardines "que no se han producido"

Los socialistas aseguran que faltan cerca 200.000 euros en la instalación de elementos en solo dos jardines del municipio

MURCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia afirma que ha aportado a la Fiscalía un acta notarial en la que revelan que faltan más de 200.000 euros en supuestos elementos no instalados y pagados en jardines como Centrofama y la Seda de la ciudad de Murcia, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

Desde el Grupo Municipal han podido constatar, según han asegurado, que "hay muchas zonas llenas de sombras". La última han afirmado, registrada ante notario, "es la constatación de que en dos jardines (Centrofama y La Seda) faltan elementos supuestamente instalados y pagados, como justifica el documento remitido por la Concejalía de Desarrollo Urbano en el seno de la Comisión de Investigación de Grandes Contratos".

En este sentido, el concejal del PSOE Antonio Benito asegura que, "según los cálculos que hemos hecho, faltarían más de 200.000 euros en solo dos jardines, el de Centrofama ('Los Perros') y La Seda".

Benito ha declarado que "hace más de un año que empezamos a investigar el contrato de Parques y Jardines, dotado con alrededor de 60 millones de euros, y hemos comprobado muchas anomalías que hemos dejado en manos del fiscal porque el PP, en su política de bloqueo constante a la oposición y de no informar ni aclarar nada, no nos ha justificado ni explicado ninguna de nuestras dudas, así que tuvimos que ir a los jardines para dar fe ante notario del mobiliario y otros elementos que supuestamente debían estar, porque su gasto está abonado, pero que no existen. Este informe y su acta notarial también lo hemos aportado a la Fiscalía".

Para el edil, los elementos que no han sido instalados todavía "son árboles, bancos y pérgolas en dos jardines concretos y que suponen un coste de 207.000 euros", lo que supone, en opinión de Benito, "más de un tercio del presupuesto (637.630 euros) para las zonas verdes de Centrofama y La Seda, no se ha invertido", quien ha añadido que "esto es solo en dos de los veinte jardines previstos para reformar en el contrato".

A este "presunto fraude" hay que sumar "todo lo que el Grupo Municipal ha ido denunciando sobre el macro contrato de Parques y Jardines", que "está en tela de juicio por sospechar que se redactó un pliego de condiciones a medida de la empresa adjudicataria, por exigir presuntamente como condición para aspirar a este contrato la presentación de vídeos renders que fueron utilizados en la campaña electoral del PP", sospechas que se refuerzan, según el edil, "al constatar que el jefe de la citada campaña es el concejal responsable de este contrato, José Guillén".

"Cuando pides información con rigor y exactitud y solo ves nerviosismo y falta de transparencia las sospechas no se apagan, es más, engordan", ha explicado Benito, quien ha afirmado que "como grupo de oposición tenemos un cometido concreto e ineludible: fiscalizar la labor de gobierno, y es lo que estamos haciendo. Nadie nos puede acusar de nada más que de hacer nuestro trabajo".

Para el concejal socialista, "todo esto justifica suficientemente que hayamos dado el paso firme de presentar una moción de censura. Las sospechas en este contrato son las mismas que existen en otros. El PP lleva demasiados años gobernando y ha perdido el norte confundiendo lo público y lo que es de todos los murcianos y murcianas con lo partidista".