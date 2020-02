PSOE: "No hay político que provoque más vergüenza que Bernabé, después de pegar a vecinos de Murcia por exigir derechos"

Publicado 12/02/2020 14:26:07 CET

MURCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSRM-PSOE y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, ha asegurado que "no hay político que más vergüenza genere que Francisco Bernabé". "Su paso por la Delegación del Gobierno es la etapa más lamentable y gris de toda nuestra democracia", ha incidido.

Lucas ha recordado que "pegó a vecinos sin mostrar un ápice de arrepentimiento y criminalizó a miles de personas que se manifestaban ante la incapacidad del PP para escucharlos y cumplir la palabra dada".

"Sabemos que no tiene grandes atributos éticos, pero, si no fuera porque sus palabras son burdas, podría mostrar un poco de vergüenza a la hora de hacer determinadas afirmaciones, porque no se cansa de mentir y hacer el ridículo", ha recordado el portavoz socialista.

Espera que cuando esta "calumnia y persecución" hacia José Vélez concluya, el senador, que "solo se dedica a pelotear a sus jefes sin importarles el bienestar de la Región, convoque con gran urgencia y vehemencia, una rueda de prensa para pedir perdón. Aunque si no lo hizo a los vecinos que pegó, no creemos que lo haga con el PSOE".