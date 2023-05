PSOE, Podemos-IU, MC, Mas Región-Equo, 3e y Cs se comprometen a asumir acuerdo de mínimos para salvar el Mar Menor

Lamentan el "silencio" de VOX y consideran que la falta de respuesta de PP y Por Mi Región es un "no" a dicho documento



MURCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de partidos que concurren a las elecciones autonómicas en la Región de Murcia han mostrado su compromiso "firme y decidido" de asumir el acuerdo de mínimos que plantean nueve organizaciones en un Decálogo por el Mar Menor, que se elaboró hace dos meses. Estas organizaciones son Alianza Mar Menor (Amarme); Colectivo Banderas Negras; Ecologistas en Acción de la Región Murciana; El Mar Menor de los niños; Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Comarca (Favcac); Greenpeace; Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor; SEO BirdLife; y YayoFlautas-Murcia.

En concreto, según ha confirmado el portavoz de Ecologistas en Acción en rueda de prensa, Pedro Luengo, se trata de los partidos PSOE, Podemos IU, Movimiento Ciudadano (MC), Más Región-Equo, Ciudadanos y Tercera Edad en Acción (3e).

Lamentan, sin embargo, que pese a haberse reunido con PP y Por Mi Región, no se haya obtenido respuesta sobre su postura a día de hoy, y denuncia, al mismo tiempo, el "silencio" de VOX, el único partido que "ni siquiera ha respondido a dicha solicitud" de reunión, que la han realizado por varias vías.

En el caso de los 'populares', Luengo recuerda que en la reunión mantenida el PP "se comprometió a dar una respuesta sobre su compromiso o no con el mismo, que a día de hoy no se ha producido", algo que, según ha confesado, no le sorprende.

Y es que, recuerda, el PP "gobierna en la Región de Murcia desde 1995, casi siempre con mayoría parlamentaria, y la mayoría de competencias necesarias para regular las actividades económicas y proteger el Mar Menor, que no se han cumplido en décadas, son autonómicas".

"Tanto es así, advierte, que no se cumple ni la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor aprobada por el actual ejecutivo, tal y como se denunció hace unos meses, sin que se haya avanzado nada desde entonces", indica.

Para las organizaciones, el PP "debería realizar un giro de 180 grados en su gestión del Mar Menor y su cuenca hidrográfica y en sus políticas ambientales". Y es que, vaticina, la próxima legislatura "será decisiva en el Mar Menor y de no cumplirse este acuerdo, en estos próximos cuatro años se puede llegará a puntos de degradación irreversibles y al desastre económico y social de la comarca".

Por ello, ha dejado claro que estarán pendientes de todas las "agresiones" que se realicen para llevar a cabo "la denuncia pertinente a través de la nueva legislación".

Hay que tener en cuenta, ha explicado Luengo, que si un partido que concurre a ser representante público "no se compromete a cumplir la ley, qué clase de representante vamos a tener", ya que considera que "podrían haber asumido ciertos puntos, haber dado muchas respuestas y la callada en general nos parece preocupante".

LA MAYORÍA DE PARTIDOS DICE SÍ

Por contra, el PSOE se mostró receptivo a las líneas planteadas, y tras aclararse algunas dudas sobre la redacción de algunos puntos, mostró su compromiso de asumir el decálogo y a trabajar desde el inicio de la legislatura.

Por su parte, la candidatura conjunta Podemos-Izquierda Unida no sólo se comprometió a asumir y desarrollar las líneas planteadas en el decálogo, sino que "manifestó su intención de ir más allá, con medidas como el Parque Regional, que plantea ventajas a la hora de llevar una gestión integral del Mar Menor y su cuenca".

Ciudadanos también se reunió con las organizaciones para intercambiar impresiones y se comprometió a asumir el decálogo en su totalidad; al igual que Movimiento Ciudadano, que concurre tanto a las elecciones autonómicas como a las municipales en Cartagena; Más Región de Murcia-Equo, que da especial importancia a las políticas ambientales, también se comprometió a asumir el decálogo, e incluso a ir más allá; y Tercera Edad en Acción, partido de reciente creación.

Las organizaciones han mostrado su agradecimiento a todos los partidos que se han prestado a debatir el documento, pero lamentan el "silencio" de VOX, y que tanto PP como Por Mi Región "hayan faltado a su palabra de ofrecer una respuesta clara sobre su apoyo o no al decálogo", haciendo un llamamiento a que respondan y manifiesten su postura al respecto.

A efectos prácticos, sostiene Luengo que "esa falta de respuesta es en realidad un claro no a dicho documento, resultado preocupante, ya que el PP es uno de los principales candidatos a gobernar durante la próxima legislatura".

Las organizaciones han asegurado que sea cual sea el resultado de la próximas elecciones, exigirán el cumplimiento del Decálogo por el Mar Menor al nuevo equipo de gobierno, para que "se reduzca la presión sobre la laguna y su ecosistema comience a recuperarse".

DECÁLOGO

Las organizaciones que han elaborado este documento, estructurado en diez bloques que contiene actuaciones institucionales necesarias para reducir los impactos de la actividad humana sobre el Mar Menor y permitir su recuperación, han recordado que "una parte importante de las medidas insiste en la necesidad de cumplir la legislación vigente, algo que a día de hoy sigue sin producirse".

Además, comenta Luengo, "se apunta a la imprescindible reducción de la presión de los sectores agrícola, ganadero y urbanístico sobre el Mar Menor".

Para terminar, se hace hincapié en "la gestión integral basada en criterios científicos, la coordinación institucional y la participación pública y la transparencia".

El Decálogo, en palabras de Luengo, "es imprescindible para poder llevar a cabo las actuaciones necesarias para reducir la presión de actividad humana en el Mar Menor y poder permitir la recuperación del ecosistema, que ahora mismo está en crisis a pesar de que parezca que el aspecto exterior está mejor y cada vez irá profundizando en esa crisis".

Parte importante de las medidas de este Decálogo consiste en "cumplir la ley y hacer cumplir la ley, pero la realidad es que a día de hoy la mayoría de las leyes que afecta a la protección ambiental al Mar Menor no se está cumpliendo".

El resto de medidas "también incide sobre la regulación de los impactos y presiones sobre la laguna, que es lo primero que hay que evitar para que la laguna tenga la posibilidad de recuperarse de esas agresiones que llevan años produciéndose".

Finalmente, otro paquete de medidas se basa en "la gestión integral de la zona, el Mar Menor y su cuenca vertiente y que esto esté basado en criterios científicos, que haya coordinación institucional por parte de todas las administraciones y participación pública y transparencia para que se lleve a cabo de una forma eficaz".