PSOE propone la creación de centros educativos transitorios de refuerzo para atender a los escolares este verano

MURCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves se celebra un Pleno ordinario en el Ayuntamiento de Murcia, donde los concejales y concejalas socialistas aprovecharán para recabar el apoyo del resto de grupos políticos a distintas propuestas, fruto del diálogo permanente con colectivos sociales y económicos, como la encaminada al ámbito educativo para evitar que los niños y niñas del municipio se queden atrás en sus estudios como consecuencia de la suspensión de las clases hace más de un mes.

En este sentido, el edil socialista Antonio Benito plantea la creación de centros educativos transitorios de refuerzo este verano para atender a aquellos escolares que no han podido por circunstancias seguir las clases desde sus hogares durante esta pandemia del Covid19.

Para ello, el concejal apunta la necesidad de contar con la complicidad del equipo docente, de los servicios municipales, de la Consejería de Educación e incluso de las empresas de restauración con las que se debería firmar un convenio para dar servicio de comedor escolar a estos centros educativos transitorios de refuerzo.

"Pese al esfuerzo de familias y equipos docentes, que están intentando la consecución de parte al menos de los objetivos educativos, no es menos cierto que hay determinados condicionantes que, si ya son una traba en una situación normal, hacen que la obligada no presencialidad suponga una barrera insalvable para muchos niños y niñas del municipio", señala Benito, que añade que, "si no ponemos remedio, es bastante posible que haya menores que pasen al menos seis meses sin realizar actividad académica alguna".

Además, advierte de que aunque es la Consejería de Educación la responsable de llevar a cabo las medidas educativas que sean necesarias, Murcia es el municipio más grande y poblado de la Región y por ello debe tener preparadas medidas propias por si ésta no las llevase a cabo a tiempo.

De hecho, reconoce, "ha sido este Ayuntamiento quien ha provisto las becas comedor de ambas administraciones, por lo que hemos demostrado que podemos y debemos tener un papel más activo, como están haciendo otros ayuntamientos".

Para Benito, en primer lugar, "necesitamos conocer la magnitud del problema y, dado el estrecho contacto que tienen con los alumnos y alumnas, los equipos directivos, educadores y asistentes sociales son quienes conocen de primera mano los casos que pueden hallarse en la actualidad en situación de desamparo".

Así, prevé que "como efecto indeseado de esta crisis debe haber un número no pequeño de nuevos casos de menores que puedan estar teniendo dificultades. Es loable que se haya facilitado alimentación a quienes tenían beca de comedor, pero a buen seguro que esa cifra es claramente insuficiente: no todos los menores que necesitan esta ayuda acuden a centros con comedor escolar, a los que debemos sumar los que, por una peor circunstancia familiar sobrevenida, han pasado a ser potenciales beneficiarios de ayudas de este tipo".

"A los representantes del Grupo Socialista nos preocupa que un cierre prolongado de los centros escolares cause que la brecha social y digital que ya existe entre las familias de nuestro alumnado pueda suponer también una brecha educativa que derive, si esta situación se alargase, en agrandar el estado de vulnerabilidad. Dado que es el profesorado quien tiene la competencia docente, deben ser sus orientaciones la clave de la enseñanza", matiza el concejal socialista.

Por todo ello, además de la creación de centros educativos transitorios de refuerzo, propone la creación de un sistema municipal de comunicación operativo con los equipos directivos y educadores de los centros escolares públicos, para poder conocer los casos incidentes de absentismo escolar que se puedan estar dando en esta situación, así como la creación de un plan de absentismo escolar municipal.

Igualmente, considera necesario incluir actividades de reactivación cultural local en el programa educativo de los centros transitorios de refuerzo, crear un programa de verano para facilitar la conciliación familiar específica para este curso en las escuelas infantiles municipales, mediante la contratación temporal de personal externo.

También, pide que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Educación a que amplíe y acelere la concesión de nuevos servicios de comedor y garantice la adecuada alimentación de los niños y niñas del municipio a través de la ampliación de las becas, que incluyan festivos y vacaciones, y a que ataje la brecha digital de los alumnos en situación de vulnerabilidad social, incluyendo la dotación de dispositivos, tarjetas SIM con datos o acceso a Internet en el catálogo de prestaciones económicas y de servicios municipales de apoyo socioeducativo para la infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Murcia.