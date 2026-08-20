El PSRM rechaza que exista descontrol migratorio en la Región de Murcia y acusa al PP de generar "miedo e inseguridad"

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Carmina Fernández, ha asegurado este jueves que "es falso que exista descontrol migratorio en la Región de Murcia" y ha denunciado el uso, por parte del Partido Popular y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de las imágenes de la llegada de una embarcación a Cala del Barco, en Cartagena para "generar una sensación de miedo y de inseguridad que no se corresponden con la realidad".

"Es lamentable que el PP utilice la llegada de migrantes a una playa de Cartagena para alimentar una imagen de inseguridad y falta de control que desmienten los datos y la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional", ha dicho Fernández que ha acusado al PP "de aprovechar una situación excepcional y unas imágenes llamativas para transmitir una sensación de descontrol migratorio que no existe en la Región", han informado desde el partido.

"Ya no se puede esperar nada peor de López Miras y del PP de la Región de Murcia. Ha convertido la política migratoria en otro campo de batalla partidista, en lugar de contribuir a buscar soluciones y a reforzar la coordinación entre administraciones", ha añadido.

Fernández ha afirmado que es "perfectamente lógico" que los bañistas se preocuparan con la llegada de la embarcación, pero ha afirmado que el PP está usando estas imágenes "para hacer creer que nuestras costas están desprotegidas o que las Fuerzas de Seguridad carecen de medios".

En este sentido, la portavoz socialista ha señalado que las 62 personas que llegaron ayer fueron localizadas por la Guardia Civil, atendidas y posteriormente puestas a disposición de la Policía Nacional, que está aplicando los procedimientos establecidos legalmente, incluidos los expedientes de expulsión en los casos en los que corresponda. "Por tanto, no estamos ante un problema de abandono ni de falta de medios, por mucho que el PP intente repetirlo", ha remarcado.

La portavoz socialista ha explicado que las organizaciones dedicadas al tráfico de personas utilizan con mayor frecuencia embarcaciones muy rápidas y de gran potencia, capaces de realizar el desembarco en apenas unos minutos y huir inmediatamente hacia alta mar.

"Los sistemas de vigilancia permiten detectar y controlar estas rutas, pero impedir físicamente que cualquier embarcación rápida alcance algún punto de los cientos de kilómetros de costa es extraordinariamente complejo. Lo importante es que las Fuerzas de Seguridad actúan, localizan a las personas que llegan y, sobre todo, persiguen a las organizaciones criminales que están detrás de estas operaciones", ha señalado.

La portavoz socialista ha defendido el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a Europol, en la desarticulación de redes de inmigración irregular y ha cuestionado al PP por ponerlo en duda. Ha destacado que en las últimas semanas se han producido detenciones en la Región y ha acusado a los 'populares' de generar "alarma" mientras las Fuerzas de Seguridad investigan y desmantelan estas redes.

Fernández ha insistido en que estas llegadas irregulares "se producen desde hace años, especialmente en determinados periodos, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan un trabajo excepcional para afrontarlas. Si el PP tiene alguna duda, que mire las estadísticas y las operaciones policiales en lugar de intentar asustar a la población", ha aseverado.

COMPARECENCIA DE LUCAS EN LA ASAMBLEA

La portavoz socialista también ha calificado de "ridículo" que el PP vuelva a reclamar la comparecencia del delegado del Gobierno ante la Asamblea Regional.

"Saben perfectamente que la Asamblea Regional no tiene competencias para fiscalizar al delegado del Gobierno ni a los órganos del Gobierno de España. Lo saben, pero vuelven a plantearlo porque no buscan explicaciones: buscan polémica", ha concluido.