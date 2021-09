El PSRM califica de "barbaridades ambientales" las "dudosas aportaciones" del Gobierno regional al Mar Menor

MURCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Manuel Sevilla, ha denunciado que López Miras plantea hacer "barbaridades ambientales que despiertan muchas dudas sobre su aportación al Mar Menor, al no escuchar el consenso mayoritario entre los expertos para resolver el problema".

Sevilla ha exigido a López Miras que haga caso al informe del Instituto Español de Oceanografía, que desaconseja abrir la gola de Marchamalo porque podría empeorar la anoxia en el Mar Menor y habla de "pobreza científica" en los argumentos del Gobierno regional.

En este sentido, ha indicado que en la resolución de la problemática del Mar Menor es fundamental asesoramiento de la comunidad científica, "pero el Gobierno regional no tiene interés en escuchar a la comunidad científica, porque lo que quiere es enredar y no plantear medidas contrarias a los intereses privados que protege, y lo hace para tapar su incompetencia y su inacción contra regadíos ilegales y quienes contaminan".

Así, ha exigido a López Miras que cumpla la Ley del Mar Menor y cree un comité científico plural e independiente, en el que estén representados colegios profesionales, universidades públicas y organismos nacionales. "Esto es algo que a López Miras no le interesa porque solo quiere asesores que digan lo que a él le interesa", añade.

"No es de extrañar que el presidente regional cada poco tiempo nos sorprenda con alguna de sus ocurrencias que no solucionan nada y no cuentan con el respaldo de la comunidad científica, como es el caso del dragado de la Gola de Marchamalo", ha dicho.

El diputado socialista ha añadido que esta propuesta del Partido Popular y de Vox es contraria a tres principios básicos: el respeto al conocimiento y a la ciencia, el respeto a la ley y el respeto a los actores sociales.

En este sentido, ha explicado que el dragado que plantea López Miras "es solo un anuncio de cara a la galería para que perezca que está haciendo algo, cuando la realidad es que, más allá de mandar maquinaría a la gola para la foto, no hay ningún proyecto de dragado, no se sabe si es compatible con la recuperación del Mar Menor, no ha sido evaluado ambientalmente y tampoco se ha explicado lo que se pretende hacer".

"La ciudadanía merece que el presidente regional cambie de actitud, deje de confrontar y culpar a otros para tapar su responsabilidad en el Mar Menor y empiece a actuar en origen contra los nitratos, levante regadíos ilegales y sancione a quienes contaminan", ha concluido.