PSRM denuncia la "desigualdad" en atención sanitaria que sufren los vecinos del Noroeste, el Guadalentín y el Altiplano

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha vuelto a denunciar públicamente la "desigualdad en cuanto a atención sanitaria" que sufren los vecinos y vecinas de las comarcas del Noroeste, el Guadalentín y el Altiplano, "con respecto al resto de áreas de salud de la Región de Murcia", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

Conesa ha hecho estas declaraciones en la concentración de los profesionales sanitarios en la puerta del Hospital Comarcal del Noroeste por la falta de recursos. "Hoy estamos acompañando al sindicado médico y a los profesionales en sus justas reivindicaciones, como ya reclamábamos hace un año", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que se trata de una situación "generada por la falta de planificación del Gobierno regional durante muchos años, que no ha apostado de forma decidida por reforzar la sanidad pública regional, ni está cumpliendo los acuerdos aprobados en la Asamblea Regional hace más de un año para reforzar la atención primaria y cubrir las necesidades de los hospitales y las áreas periféricas de las comarcas del Noroeste, el Guadalentín y el Altiplano".

"No puede ser que haya listas de espera de más de nueve meses en algunas especialidades, ni que algunos servicios no tengan asistencia ni coberturas, porque de poco sirve tener hospitales y centros de salud, si no hay profesionales sanitarios", ha señalado.

Conesa ha recordado que el Gobierno regional "cuenta con 510 millones de euros de recursos extraordinarios que ha enviado el Gobierno de España a la Región para reforzar la sanidad durante 2020 y 2021", por lo que el Ejecutivo de López Miras "ya no tiene excusas".

"El Gobierno regional anuncia ahora la cobertura de 500 plazas de profesionales sanitarios, pero son tasas de reposición, es decir, se limitan a cubrir a las plazas de profesionales que se jubilan", ha indicado.

Finalmente, ha dicho que al Gobierno regional "no le sirve la excusa de la falta de financiación autonómica, porque la Comunidad Valenciana, por ejemplo, también está infrafinanciada y, sin embargo, sí está apostando por reforzar la sanidad pública y ha creado 6.000 plazas para profesionales sanitarios".