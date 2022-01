El PSRM exige al Gobierno regional "celeridad y transparencia" en la gestión de los fondos europeos

MURCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general y portavoz del PSRM, Carmina Fernández, ha reclamado al Gobierno regional que gestione "con celeridad y transparencia" los 339 millones de euros que ha recibido del Gobierno de España, pertenecientes a los fondos europeos, para que "lleguen de manera eficaz a la ciudadanía y a las empresas de la Región de Murcia", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Fernández ha remarcado que la Región de Murcia es la quinta comunidad autónoma que más dinero ha recibido por habitante, y ha destacado que, de los 339 millones, 20 van destinados a empleo; 34 millones a educación y formación profesional; 39 a protección social; 54 a digitalización; 162 a transición verde y 22 a turismo, entre otros.

"El Gobierno regional tiene que explicar en qué está gastando este dinero que ya ha recibido y cómo lo está empleando. Esperemos que no pase con estos fondos lo mismo que ocurrió con los fondos Covid que recibió López Miras del Gobierno de España para reforzar la educación y la sanidad, entre otras materias, que aún no sabemos dónde están. No queremos que los fondos que el Gobierno de España ha conseguido para la recuperación económica se destinen a tapar los agujeros y las trampas de las cuentas del Gobierno regional", ha señalado.

Además, Fernández ha exigido a López Miras que "deje de confrontar y dudar" de la gestión de los fondos europeos. "López Miras debe ser leal con los intereses de España y de la Región y dejar de sembrar dudas sobre la gestión de los fondos y de poner piedras en la recuperación del país, más aún cuando la Comisión Europea ya ha desautorizado dos veces a Casado y al PP. Flaco favor están haciendo actuando en contra de los intereses de la ciudadanía y de las empresas de nuestra Región", ha apostillado al respecto.

La dirigente socialista ha indicado que "la Comisión Europea ha dicho ya dos veces a Casado y a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que el Gobierno de España está gestionando los fondos europeos de manera impecable, siendo nuestro país el primero de toda Europa en cumplir los criterios y exigencias para recibir los fondos y recibirlos". Además, ha incidido en que España ha sido el primer país en recibir los fondos.

Por último, Fernández ha calificado de "vergonzoso" que "López Miras critique el reparto de los fondos europeos por parte del Gobierno de España, mientras el Gobierno regional tiene una total falta de transparencia sobre cómo distribuye y en qué emplea el dinero que está recibiendo".