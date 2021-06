PSRM exige al Gobierno regional que "refuerce la sanidad pública y mantenga abiertos los consultorios médicos en verano"

MURCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha exigido este viernes al Gobierno regional que "refuerce la sanidad pública, dotándola de personal y recursos suficientes y que mantenga abiertos los consultorios médicos durante los meses de verano".

Conesa ha indicado que "de los 180 consultorios que hay en la Región de Murcia, en 2019 ya se cerraron 17, y en 2020, con la excusa de la pandemia, se cerraron 70, es decir, el 40 por ciento de los consultorios de la Región", informaron fuentes del partido en un comunicado.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la Asamblea Regional una pregunta escrita para que el consejero de Salud aclare qué consultorios tiene previsto cerrar el Gobierno de López Miras este verano. "Nos preocupa porque todos los años el Gobierno regional deja a miles de vecinos y vecinas sin atención médica en sus barrios, pueblos y pedanías", ha dicho Conesa al respecto.

El dirigente socialista ha indicado que el cierre de consultorios lo sufren las zonas de interior y alejadas de los principales centros de salud y hospitales, donde viven muchas personas mayores, con movilidad reducida o con dificultad para desplazarse. "El cierre de los consultorios de salud en verano es una consecuencia más de la falta de recursos y el abandono que sufre nuestra sanidad pública por parte del PP".

Ha insistido en que cerrar los consultorios médicos en verano "pone en riesgo la salud de miles de ciudadanos y ciudadanas que se tienen que desplazar largas distancias para ser atendidos o que directamente no pueden hacerlo; supone una grave desigualdad para las personas que no disponen de vehículo privado; provoca la saturación de otros centros, ya de por sí sobrecargados, que tienen que atender a los pacientes de los consultorios cerrados, y vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir una atención sanitaria de calidad".

Además, ha denunciado que "el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras y el PP gobiernan para los suyos, ya que ellos no sufren el cierre de consultorios o las largas listas de espera, tal y como demostraron colándose en las vacunas o mediando en la operación de un familiar de Teodoro García".

"Cada verano se tienen que cerrar consultorios porque no hay personal suficiente. Este año, el Gobierno regional no tiene excusa para no hacerlo, porque, gracias al Gobierno de España, va a disponer hasta 1.000 millones de euros extraordinarios", ha agregado Conesa.

Por su parte, el alcalde de Lorca y secretario general del PSOE del municipio, Diego José Mateos, ha señalado que el Ayuntamiento ha invertido 260.000 euros en los 23 consultorios para que cumplan todas las medidas de seguridad y se puedan mantener abiertos.

"La enfermedad no entiende de periodos vacacionales, y si algo nos ha enseñado la pandemia, es la importancia que tiene la atención primaria como barrera de contención ante cualquier tipo de enfermedad. No podemos consentir que, una vez más, llegue el verano y por falta de previsión o de ganas, se queden cerrados los consultorios, precisamente en las pedanías", ha remarcado Mateos.