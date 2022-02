PSRM sobre la readmisión de Clavero: "Es correcta, pero lo que hizo fue un desacierto impropio de una socialista"

MURCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ex-alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha sido readmitida como militante del PSOE. Así lo han admitido desde el PSRM, aunque, según ha confirmado la propia Clavero a Europa Press, a ella no le han notificado "nada de forma oficial".

Al ser preguntada sobre su readmisión, Clavero ha reconocido que se han enterado "por llamadas de compañeros del PSOE, por la nota publicada por el PSRM y por las llamadas de los periodistas", pero ha hecho hincapié que en "ni en sus correos electrónicos, ni en el correo postal, ni por teléfono" ha tenido conocimiento oficial de la vuelta a la militancia socialista.

Cabe recordar que la antigua regidora molinense dimitió tras haber recibido la vacuna contra el coronavirus antes de que le tocase a su grupo de edad. Clavero mantuvo que recibió una llamada de su centro de salud para recibir la dosis y que creyó que era normal, ya que es paciente oncológica, y creía que estaba en los denominados 'grupos de riesgo' para la inoculación.

Tras esta polémica, el 25 de enero de 2021, Clavero presentó su dimisión como alcaldesa de Molina de Segura tras conocer que había perdido el apoyo de parte de su equipo de gobierno. Posteriormente, fue dada de baja cautelarmente de militancia en el PSOE y le abrieron un expediente para tratar su expulsión de la organización.

Con todo ello, la secretaria de Organización del PSRM-PSOE, Nuria García, ha explicado que en base a la reglamentación del partido no hay encaje normativo para la expulsión definitiva de Clavero, pero le recrimina que cometió un error "ético y político" al saltarse el protocolo de vacunación, "entendemos que es correcta la readmisión de Esther Clavero como militante, pero lo que hizo fue un desacierto impropio de una socialista".

Sin embargo, Clavero ha admitido que "esta contenta, aunque no es reparador por el calvario que he sufrido" y ha matizado que hay que conocer la resolución del expediente porque, ha recordado, "yo dimití como alcaldesa, fui apartada del partido, pero no renuncié a la secretaria general de la organización en Molina de Segura".

La antigua regidora ha citado que los Estatutos del PSOE son claros, para perder la secretaria general hace falta "el 50 mas uno de los miembros de la militancia, hacer una moción de censura o dimitir" y Clavero defiende que no se han dado ninguno de esos aspectos.

Es por esto, que ex-alcaldesa se ha preguntado que "si se decide la readmisión de militancia, ¿se recuperan los cargos orgánicos?", por eso prefiere "esperar a revisar el expediente completo".

En este sentido, la secretaria de Organización del PSRM ha reiterado que el PSOE está "comprometido y cumple con las normas que regulan el partido", mostrando siempre "la mayor diligencia y transparencia" en todas sus acciones, y por este motivo, "se tomó la decisión de suspender de militancia a Esther Clavero".

Finalmente, García ha manifestado que "consideramos, en su momento, adecuada la suspensión cautelar de militancia, al entender que social, mediática y políticamente no se podía defender que Esther Clavero se saltase el protocolo de vacunación, como hicieron altos cargos del Gobierno regional que también dimitieron en aquel momento".