Randy Brecker y Bill Evans, dos figuras "fundamentales" del jazz, en el Cartagena Jazz Festival

Publicado 08/11/2018 11:59:33 CET

La jornada del viernes 9 de noviembre contará además con la actuación de la hija de Nina Simone, Lisa Simone, en el Auditorio El Batel

CARTAGENA (MURCIA), 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos figuras "fundamentales" del jazz, Randy Brecker y Bill Evans, actuarán en el escenario del Auditorio El Batel de Cartagena con su proyecto Soulbop. Los dos "genios" de la música, acompañados del excepcional batería Simon Phillips, desplegaran una sabia propuesta llena de soul, funk, jazz, blues y rock este viernes dentro del Cartagena Jazz Festival.

Tras ellos, la hija de Nina Simone, Lisa Simone, reivindicará su propio espacio en el mundo de la música, presentando My World, donde encuentra su propio lugar, su propia identidad, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Así, el Batel acogerá a dos de los más grandes del jazz del momento Randy Brecker y Bill Evans, que se juntan 15 años después para rememorar la gira Soulbop. En el 2003 Randy y Bill decidieron formar una nueva banda usando las diferentes influencias de cada uno incorporando diferentes músicos cada temporada, y este año giran de nuevo con Soulpop, pero a lo grande y es que en esta ocasión cuentan con un invitado especial, el batería Simon Phillips, batería de Toto, The Who o de Mike Oldfield entre otros.

Un "poderoso proyecto" al que se sumarán también Teymur Phell al bajo y Otmaro Ruiz a los teclados, haciendo así un "quinteto de lujo", según las mismas fuentes.

Randy, junto a su hermano Michael formó en 1975 lo que sería una de las bandas "más influyentes" del jazz, con 7 Grammys en su haber y cientos de miles de discos vendidos, los influyentes Brecker Brothers. Trompetista "esencial" del jazz contemporáneo, Randy también ha tocado y colaborado con Frank Zappa, Stevie Wonder, Janis Joplin, Bruce Springsteen, entre muchos otros.

Por su parte, Bill Evans, otro de los nombres "capitales" del jazz actual, comenzó tocando con 21 años en la banda de Miles Davis, pero su maestría la ha compartido ya con Gregg Allman, John Mclaughlin, Herbie Hancock o Mick Jagger. Aconsejamos gafas de sol. El escenario va a brillar y mucho.

Cuando Lisa Stroud decidió iniciar su carrera artística, optó por servirse del apellido de su madre, la extraordinaria pianista y cantante de jazz Nina Simone. En su documento de identidad figura el nombre de Lisa Celeste Stroud, "pero mucho mejor que nos refiramos a ella como Lisa Simone, la hija de Nina Simone, una de las voces más asombrosas e imborrables que nos legó el siglo XX, fallecida en 2003. Con su madre vivió en Nueva York y por medio mundo (Liberia, Barbados, Suiza), y a fuerza de escucharla a diario se le metió para siempre el veneno de la música en las venas".

"A pesar de las potenciales comparaciones, a pesar de los prejuicios de público y prensa, Lisa Simone ha aspirado a perpetuar el legado de su madre desde su propia senda", destaca el Festival. Hace unos años se decidió a publicar sus primeros álbumes de temas originales como 'All Is Well' o "My World". Ahora se trata de ella, de encontrar su propio lugar, su propia identidad.