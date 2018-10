Recomiendan explicar a los niños hechos violentos antes de que reciban la información en el colegio o por tele

Publicado 23/11/2015 14:42:41 CET

MURCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los expertos recomiendan explicar a los niños hechos violentos antes de que reciban la información en el colegio o por televisión. A raíz de los atentados de París, especialistas del Hospital Quirónsalud Torrevieja aconsejan no esconder la realidad a los más pequeños.

Y es que, informa el centro hospitalario, "aunque nuestra tendencia inicial sea protegerlos y apartarlos de todo, no contarles nada no sólo no ayuda, sino que puede ser contraproducente".

En opinión de la especialista en psicología del Hospital Quirónsalud Torrevieja, Nuria Javaloyes, "tenemos que hablar con ellos de lo que ocurre, anticipándonos a lo que oirán en el colegio o en la tele. Siempre con sus palabras, con conceptos que ellos entiendan según la edad y el proceso madurativo, y estando muy atentos a sus preguntas durante la conversación".

En este sentido, ha resaltado la importancia de "utilizar juguetes o dibujos para poder acceder más a ellos, pero siempre dando seguridad y ofreciéndoles herramientas para manejar lo que está ocurriendo sin alarmismos ni detalles morbosos".

Es fundamental que los niños observen que la vida cotidiana continúa igual, que no hay cambios bruscos ni limitaciones importantes tras lo ocurrido, ya que esa es su principal fuente de seguridad, la estabilidad en las rutinas.

También es importante evaluar conforme pasan los días qué información es la que va teniendo el niño y cómo la va interpretando. Para ello, conviene evitar que el niño vea ciertas imágenes en la televisión para las que puede no estar emocionalmente preparado.

La especialista de Quirónsalud Torrevieja destaca la importancia de "proporcionarles seguridad hablándoles del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la confianza que como adultos depositamos en ellos, e incidir en que no hay buenos y malos según la religión, ya que no se trata de eso, sino de personas que quieren la paz y personas que utilizan la violencia".

HIPERSENSIBILIZACIÓN COLECTIVA TRAS LOS ATENTADOS DE PARÍS

Según Nuria Javaloyes, "observamos en estos días después de los atentados de París que se produce una hipersensibilización colectiva, es decir, un aumento de la reactividad o sensibilidad ante cualquier estímulo asociado al terrorismo".

A su juicio, "nos sentimos más vulnerables y percibimos como más amenazante la situación, ya que nos sentimos más identificados con lo ocurrido: me podría haber pasado a mí, o podría haberle pasado a mi hermano, a mi hijo".

Esta hipersensibilización "es una reacción normal y está originada por una de las emociones básicas del ser humano, el miedo". Se trata de una respuesta de protección lógica ante una amenaza real.

Sin embargo, "es importante mantenerla en su justa medida, ya que sabemos que el miedo puede ser nuestro aliado si se mantiene en niveles tolerables, pero puede ser al mismo tiempo nuestro enemigo si permitimos que aumente a niveles exagerados e incluso irracionales, pudiendo llegar a limitarnos la vida y bloquearnos", explica Javaloyes.

Como en muchas otras situaciones de la vida, también en el tema del terrorismo "podemos ser capaces de transformar algo tan terrible en una buena oportunidad para aprender a mejorar nuestro manejo emocional y el de nuestros hijos".