Los regantes de Ascoy, Benís y Carrasquilla ahorrarán 3.244 megavatios hora al año con una nueva planta solar

Nueva balsa de almacenamiento de agua de la comunidad de regantes de Ascoy, Benís y Carrasquilla, con capacidad para 177.177 metros cúbicos. - CARM

CIEZA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha financiado con 850.000 euros de fondos europeos la mejora de la eficiencia energética de la Comunidad de Regantes de Ascoy, Benís y Carrasquilla, en Cieza, una actuación que permitirá ahorrar 3.244 megavatios hora al año mediante una nueva balsa, una planta solar y equipos de bombeo más eficientes.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha visitado este martes las instalaciones, cuya modernización ha supuesto una inversión total de 2,16 millones de euros, de los que la ayuda pública cubre cerca del 40% a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), según ha informado el Gobierno regional.

El proyecto incluye una balsa de 177.177 metros cúbicos, una planta fotovoltaica de 1,1 megavatios y la renovación de los equipos de bombeo. "Con agua almacenada, la comunidad elige cuándo bombea y lo hace cuando hay sol, así es como la energía solar se convierte en ahorro y reduce su dependencia de la red eléctrica", ha explicado Buendía.

La instalación solar cuenta con 1.764 paneles y producirá, según las previsiones del proyecto, 1.082 megavatios hora al año. Los 2.162 megavatios hora restantes de ahorro procederán de los nuevos equipos de bombeo, que incorporan variadores de frecuencia para regular su velocidad y reducir el consumo eléctrico.

La balsa se abastece desde la Acequia del Horno mediante dos bombas de baja presión. Otras dos elevan después el agua hasta la balsa de Loma Fonseca, salvando una altura de 200 metros. Estos equipos, responsables del mayor consumo energético, se alimentan de la planta solar y recurren a la red eléctrica cuando es necesario.

Se trata de la tercera actuación de este tipo desarrollada en la comunidad de regantes. En conjunto, las tres suman cerca de tres megavatios de potencia y combinan instalaciones fotovoltaicas, incluida una planta flotante sobre una balsa, con una turbina que recupera energía en la conducción de salida de la balsa del Cabezo del Asno.

Según los cálculos de la Dirección General del Agua, las tres actuaciones permitirán evitar un consumo de la red de 8.388 megavatios hora anuales, más de un tercio de los 23.134 megavatios hora que la comunidad consumió en 2019.

"En las comunidades que tienen que elevar el agua, la electricidad pesa en el coste de cada metro cúbico que llega a la parcela. Cada megavatio hora que no se compra a la red es margen para el agricultor y menos dependencia del precio de la energía", ha señalado el consejero.

La Comunidad de Regantes de Ascoy, Benís y Carrasquilla agrupa a 749 regantes y cuenta con 4.321 hectáreas regables en el término municipal de Cieza, de las que 3.933 están en riego. Toda la superficie regada utiliza sistemas de goteo y los frutales de hueso representan el 66% de los cultivos.