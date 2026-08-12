La Región colabora con Madrid para mejorar las Rutas del Vino de Jumilla, Yecla y Bullas

Archivo - Un hombre bebe una copa de vino - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia colabora con la Comunidad de Madrid para la reutilización y adaptación de su CRM enológico a las Rutas del Vino de Jumilla, Yecla y Bullas a través de la Plataforma Inteligente de Destinos de la Región de Murcia (PID-RM) de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, que ya ha comenzado a intercambiar soluciones tecnológicas con otras administraciones integradas en la Plataforma Inteligente de Destinos impulsada por Segittur.

"Estas nuevas sinergias permitirán compartir y reutilizar desarrollos tecnológicos entre administraciones, favoreciendo la interoperabilidad y acelerando la implantación de herramientas innovadoras para la gestión turística", han explicado desde el Ejecutivo regional.

A través de esta colaboración con Madrid, esta herramienta permitirá mejorar la gestión de la relación con visitantes, bodegas, establecimientos, eventos y experiencias vinculadas al turismo del vino, facilitando un conocimiento más preciso de los usuarios y una comunicación más personalizada con las personas interesadas en la oferta enoturística regional. Asimismo, la adaptación del CRM contribuirá a reforzar la promoción conjunta de las tres Rutas del Vino de la Región, mejorar la gestión de sus recursos y experiencias y favorecer la fidelización de los visitantes.

Paralelamente, la Región actuará como proveedora de soluciones tecnológicas, por ejemplo, compartiendo su herramienta para la medición y análisis del turismo de eventos y congresos (MICE), intercambiando conocimiento con la Diputación Provincial de Ourense, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Burgos y Pamplona.

El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, ha destacado que "estas colaboraciones reconocen el trabajo realizado por la Región en materia de innovación turística y nos permiten avanzar hacia un modelo de gestión basado en el intercambio de conocimiento y el aprovechamiento conjunto de herramientas tecnológicas".

Martínez ha subrayado que la digitalización "se ha convertido en un elemento clave para el desarrollo turístico, ya que permite conocer mejor la demanda, diseñar productos más adaptados a las necesidades del visitante y mejorar la competitividad de los destinos desde criterios de innovación y sostenibilidad".

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA UN TURISMO MÁS INTELIGENTE

La PDI de la Región de Murcia, financiada con fondos Next Generation EU, permite conectar las plataformas turísticas regionales (Nexo, Hermes y la Smart Región) con el nodo nacional desarrollado por Segittur (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas).

Asimismo, incorpora nuevas funcionalidades orientadas a reforzar el conocimiento del comportamiento turístico y la gestión inteligente del destino. Entre ellas, destacan cuadros de mando para el análisis de indicadores, sistemas de integración de datos procedentes de plataformas Smart City y Smart Región, así como otras soluciones específicas. Además, el proyecto incluye herramientas para realizar encuestas, una aplicación turística, un asistente cognitivo virtual y servicios de inteligencia de localizaciones.