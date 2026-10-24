La Región de Murcia comparte las buenas prácticas de sus Rutas del Vino con Hungría

La delegación húngara visita las Bodegas Barahonda de Yecla en el marco del proyecto Interreg Europa Slowdown - CARM

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acoge desde el pasado jueves, 22 de octubre, y hasta mañana domingo la visita de una delegación de Ister-Granum (Hungría), en el marco del proyecto 'Interreg Europa Slowdown', que ha conocido sobre el terreno el modelo de funcionamiento de las Rutas del Vino de Bullas, Jumilla y Yecla.

El objetivo de la visita es compartir las experiencias y buenas prácticas de la Región de Murcia, de manera que puedan servir de inspiración para el desarrollo de acciones piloto en el territorio húngaro. En concreto, para que puedan llevar a cabo sus propias rutas turísticas basadas en la gastronomía y los productos locales, tomando como referencia el modelo enoturístico de la Región de Murcia.

Durante las diferentes jornadas, la delegación ha profundizado en aspectos como la organización y gobernanza de las Rutas del Vino, la colaboración público-privada, los criterios de calidad, la incorporación y participación de las empresas asociadas, la creación y comercialización de producto, la presencia digital, las reservas, la movilidad de los visitantes y los sistemas de seguimiento y evaluación.

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, señaló que "esta transferencia nos ha permitido compartir no solo experiencias concretas, sino también la forma en la que administraciones, Rutas del Vino, denominaciones de origen y empresas trabajan conjuntamente para construir un producto turístico estrechamente vinculado a la identidad de cada territorio".

TRES DÍAS DE VISITAS ENOTURÍSTICAS

La visita comenzó el jueves en Bullas, donde la delegación mantuvo una reunión de trabajo para conocer el modelo de organización y gestión de la Ruta del Vino, la cooperación entre el sector público y privado, la diversidad de sus asociados, los criterios de calidad, así como su sistema de funcionamiento y toma de decisiones.

La delegación húngara visitó el Museo del Vino de Bullas, un ejemplo de integración del patrimonio y la cultura vitivinícola dentro de la experiencia turística, así como Bodegas Balcona, donde pudieron acercarse a un proyecto enoturístico directamente vinculado al paisaje y al territorio.

La gastronomía y los establecimientos adheridos a la Ruta formaron igualmente parte de la experiencia, permitiendo conocer a los visitantes cómo diferentes empresas y recursos trabajan conjuntamente alrededor del producto enoturístico.

En Yecla, la visita se centró en la creación y gestión de experiencias, su promoción y comercialización, la presencia digital y la relación entre los distintos agentes que integran la Ruta del Vino. La delegación conoció Bodegas Barahonda que integra actividad vitivinícola, enoturismo y gastronomía.

Aquí completaron la experiencia con una comida en su restaurante, reconocido con una Estrella Michelin. Un ejemplo de cómo el vino puede convertirse en el eje de una propuesta turística que incorpora gastronomía, producto local y territorio.

La última jornada se desarrolla hoy en Jumilla, coincidiendo con 'Matavendimia', la Feria del Vino y del Enoturismo de la DOP Jumilla. Los socios húngaros podrán comprobar cómo la colaboración entre administraciones, Ruta del Vino, Consejo Regulador, bodegas y otros agentes se traduce en una experiencia turística abierta al visitante.

Reverte destacó que "uno de los aspectos más interesantes de esta visita ha sido poder pasar de la teoría a la práctica, ya que nuestros socios han conocido cómo se estructura y gestiona el modelo, pero también han podido verlo funcionando en bodegas, museos, restaurantes, alojamientos y eventos vinculados al vino".

PROYECTO SLOWDOWN

La visita supone el cumplimiento de uno de los hitos de Slowdown vinculado a la transferencia de buenas prácticas entre los socios europeos, favoreciendo el intercambio de conocimiento y permitiendo que experiencias desarrolladas con éxito en la Región de Murcia puedan estudiarse y adaptarse posteriormente a otros territorios.

El proyecto Slowdown, financiado por el programa Interreg Europa, apuesta por modelos de turismo sostenible vinculados al territorio, la identidad local y la cooperación entre los distintos agentes, utilizando el intercambio de experiencias entre regiones europeas como herramienta para mejorar sus políticas y productos turísticos.