La Región de Murcia continúa como la cuarta CCAA por la cola en el índice de calidad de vida

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MADRID/MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró en 2025 un índice de calidad de vida valorado en 100,64 puntos, inferior al de la media nacional (101,74) y el cuarto más bajo por comunidades autónomas, solo superior a los registrados por Galicia (99,88), Andalucía (99,85) y Canarias (99,40).

Así se desprende de la estadística experimental del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) para 2024, publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja que la calidad de vida aumentó ligeramente en España en el último año.

En este sentido, el IMCV en la Región de Murcia ha crecido ligeramente con respecto al registrado en 2024, cuando fue de 100,34 puntos, si bien la comunidad sigue ocupando la misma posición respecto al total de las autonomías con el cuarto peor índice.

De las nueve dimensiones contempladas, la Región se coloca por debajo en todas ellas respecto a la media nacional, salvo en dos: 'Gobernanza y derechos básicos', en el que cosecha 101,91 puntos frente a los 98,56 de la media nacional; y 'Experiencia general de la vida', donde el índice regional es de 104,72 y la media estatal asciende a 102,74.

En cambio, la Región está por debajo en el resto de indicadores. En concreto, en 'Condiciones materiales de vida' arroja un índice de 97,82 frente a 100,33 de la media nacional; en 'Trabajo' de 101,01 frente a 102,79 de la media; y en 'Salud' de 103,33 frente a 104,42.

En cuanto a 'Educación', el índice regional se sitúa en 105,92 frente a 110,02 de la media nacional; en 'Ocio y relaciones sociales' 91,40 frente a 93,87; en 'Seguridad física y personal' 98,68 frente a 100,26; y en 'Entorno y medio ambiente' 100,90 frente 102,66.

EVOLUCIÓN POR INDICADORES

Con respecto a 2024, el índice regional ha crecido en 2025 en los indicadores de 'Trabajo' al pasar de 100,99 a 101,01; en 'Salud' (de 102,68 a 103,33); en 'Educación' (de 105,44 a 105,92); y en 'Ocio y relaciones sociales' (de 91,16 a 91,40). También en 'Entorno y medioambiente' (de 99,35 a 100,90) y 'Experiencia general de la vida' (de 104,13 a 104,72).

Sin embargo, los indicadores en la Región han descendido con respecto a 'Condiciones materiales de vida', al pasar de 98,323 a 98,297; y 'Seguridad física y personal' (de 91,387 a 91,168).

Por su parte, el indicador 'Gobernanza y derechos básicos' no ha experimentado variación en términos interanuales y se mantiene igual que el año anterior.