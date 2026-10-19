La Región de Murcia desarrolla 80 ensayos clínicos sobre cáncer de mama, 12 de ellos en fases iniciales

La consejera de Salud participó hoy en la lectura del manifiesto de la Asociación Española contra el Cáncer en la Región de Murcia con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. - CARM

MURCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia tiene en marcha 80 estudios de investigación clínica relacionados con el cáncer de mama, de los que 35 se desarrollan en el Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. De estos últimos, 12 corresponden a fases iniciales y están a cargo de la Unidad de Fases Tempranas con medicamentos del centro hospitalario.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha destacado este lunes, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, la importancia de los ensayos clínicos para incorporar nuevos tratamientos y mejorar la supervivencia de las pacientes, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Ayala ha señalado que los avances derivados de estas investigaciones permiten adelantar el acceso a determinados tratamientos entre cuatro y seis años antes de su aprobación. Además, ha indicado que las nuevas terapias dirigidas pueden reducir el tamaño de los tumores, mantener la enfermedad estable y retrasar la necesidad de recurrir a otras líneas de tratamiento, preservando la calidad de vida de las pacientes.

Estos estudios están impulsados por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y se articulan a través del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), gestionado por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS).

ENSAYO INTERNACIONAL

El IMIB participa en un ensayo internacional de fase I que estudia una nueva vía de administración del letrozol para pacientes con cáncer de mama. La investigación busca sustituir la toma oral diaria por una inyección intramuscular cada tres meses.

A través de la Unidad de Fases Tempranas con medicamentos del hospital Virgen de la Arrixaca, el centro murciano ha incluido a dos pacientes en este estudio, que pretende comparar la absorción y eliminación del fármaco administrado mediante inyección con las del tratamiento oral Femara.

La investigación se centra en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama incipiente hormonodependiente y evaluará también la seguridad, tolerabilidad y eficacia del medicamento.

AMPLIACIÓN DEL CRIBADO

En materia de prevención, la Región de Murcia está ampliando progresivamente el rango de edad del programa de cribado de cáncer de mama, que pasará de los 45 a los 74 años. En 2026, el programa abarca a mujeres de entre 46 y 72 años, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.

Durante el bienio 2023-2024 se cursaron 237.227 invitaciones para participar en el cribado entre mujeres de 47 a 70 años. De ellas, acudieron 153.607, lo que representa una tasa de participación del 64,75%.

El programa se desarrolla en hospitales del Servicio Murciano de Salud y, en función de las necesidades de cada área sanitaria, en colaboración con centros concertados. La Consejería de Salud anima a las mujeres que reciben una citación a acudir a las pruebas, al considerar que la detección precoz es fundamental para abordar la enfermedad.