La Región permite al alumnado elegir su identidad en función de su sexo sentido

Publicado 19/02/2018 13:48:57 CET

La directora de la Mujer asegura que están desarrollando plan interdepartamental sobre ley LGTBI que esperan tener listo antes de verano

CARTAGENA (MURCIA), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de la Región permiten al alumnado y a sus familias elegir el nombre por el que quieren que se les llamen en función de su sexo sentido. "La Región es una de las pocas que lo permite", ha asegurado la directora general de Mujer e Igualdad de Oportunidades, Alicia Barquero, durante su comparecencia en la comisión especial contra la Discriminación y Violencia de Género de la Asamblea, a la que ha acudido para hablar sobre el desarrollo de la ley LGTBI aprobada en mayo de 2016 en la Asamblea Regional.

Según ha explicado, se ha creado una comisión técnica interdepartamental, que deberá redactar un plan interdepartamental sobre esta ley de igualdad social. En este sentido, dentro del ámbito educativo ha expuesto que se ha asesorado a los centros que han presentado algún caso de alumnado transexual.

"Se les ha asesorado sobre el uso de los servicios, vestuarios o la utilización del nombre elegido por el alumno o su familia", ha afirmado la directora general, que ha expuesto que dentro del programa Plumier el alumno o su familia pueden elegir la identidad de género en función del sexo sentido, a pesar de que en la documentación oficial figure el nombre oficial.

Sobre la aplicación de la ley aprobada en el parlamento regional, ha manifestado que cuando se aprobó en el año 2016 "ninguna dirección general tenía competencias exclusivas" para desarrollarla.

En 2017 con la reestructuración del Gobierno regional se dotó de competencias a la dirección general de la Mujer para este fin, desde donde se está llevando a cabo una "coordinación más efectiva" de las acciones que se van a llevar a cabo. Entre ellas destaca el plan interdepartamental que esperan tener desarrollado antes del verano y poder remitirlo en esa fecha al Consejo Económico y Social.

Una de las medidas que la ley pedía poner en marcha es un Observatorio de Igualdad y No Discmininación que aún no se ha puesto en funcionamiento. No obstante, Barquero ha manifestado que están trabajando en un observatorio que recoja las funciones y competencias de la dirección general de la Mujer.

Entre las medidas que se han puesto ya en marcha destaca la formación especializada a los corresponsales juveniles y talleres sobre la diversidad sexual para formar en valores, la elaboración de un plan de formación para el personal público, ayudas al alquiler en condiciones de igualdad e incorporar la no discriminación por razones de sexo en cooperación al desarrollo, así como campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otras.

Por parte de los grupos parlamentarios, la 'popular' Isabel María Soler, ha indicado la "complejidad" de implantación de esta ley por ser "transversal" que requiere "un esfuerzo de todas las consejerías".

La diputada del PP ha recalcado que antes de la entrada en vigor de la ley existía un pprotocolo en materia de salud para "tratar al colectivo LGTBI", un protocolo que "se está mejorando". También ha apuntado que ya se ha contratado una socióloga para el Observatorio de Igualdad y que se está en proceso de contratar a personal de administración para elaborar un reglamento sobre dicho organismo.

La diputada de Podemos, Mari Ángeles García considera que para el Gobierno "no es una prioridad" el cumplimiento de la ley. Alerta de falta de formación dentro de la comunidad educativa y exige una "igualdad de trato" a estas personas también dentro de la administración sanitaria, donde ha apuntado que los transexules se derivan al psiquiatra.

El diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel López-Morell ha criticado la lentitud de creación del Observatorio de No Discriminación, "está tardando en ponerse en marcha, van muy retrasados y espero que sea una de las principales medidas", ha apuntado cuestionando también la lentitud de los plazos de la ley.

Finalmente, el socialista Emilio Ivars, ha asegurado que la directora general "ha echado balones fuera" sobre la lentitud del desarrollo de la ley. "Parece irrespetuoso que haya pasado tanto tiempo sin saber de quién era la competencia", ha manifestado exigiendo la puesta en marcha del plan interdepartamental y un Observatorio de Igualdad para llevar a cabo medidas de prevención, asesoramiento y orientación.