El '1-1-2' registra 144 llamadas este fin de semana durante el episodio de lluvias y tormentas en la Región de Murcia

Archivo - Una mujer y una niña se refugian de la lluvia bajo un paraguas - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha registrado 144 llamadas y 139 asuntos desde el comienzo del episodio de lluvias y tormentas el pasado sábado, según el balance actualizado a las 6.00 horas de este lunes.

Entre las 23.45 horas del domingo y las 6.00 de este lunes el servicio de emergencias no ha registrado nuevas llamadas ni incidencias relacionadas con el temporal.

Los municipios que acumulan un mayor número de llamadas son Cartagena (36), Lorca (32), San Pedro del Pinatar (21), Murcia (19), San Javier (15) y Alhama de Murcia (7).

Entre las principales tipologías de asuntos registrados destacan 47 incidencias por obstáculos en la vía, 26 achiques de agua, 13 incidencias eléctricas y cinco rescates en agua.

Durante la jornada del pasado sábado se comunicaron incidencias por agua atravesando la RM-D18, a la altura de la rambla de El Cocón, en Águilas; solicitudes de rescate en las proximidades del Relojero, en Murcia; vehículos afectados por el agua en Alhama de Murcia y Los Nietos (Cartagena), y el desbordamiento de una rambla en la RM-404, con un vehículo ocupado por dos personas en la zona afectada.

Este domingo destacan las incidencias por vehículos afectados por el agua en Los Cuarteros y avenida del Puerto, en San Pedro del Pinatar, así como inundaciones en calles, viviendas y bajos.

En La Manga del Mar Menor, término municipal de San Javier, se comunicaron acumulaciones de agua en la Gran Vía, en las proximidades del puente del Estacio, que impedían la circulación, además de inundaciones en garajes, viviendas y establecimientos.

En Alquerías (Murcia) se notificaron incidencias por alcantarillas abiertas y sin tapa en el camino del Reguerón.

Este lunes, entre las 00.00 y las 6.00 horas no se han registrado nuevas llamadas ni asuntos en el balance del episodio.

El '1-1-2' Región de Murcia recuerda la importancia de extremar la precaución en zonas inundables, evitar atravesar ramblas y no circular por carreteras cubiertas por el agua.