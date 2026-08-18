Rescatan a un senderista tras sufrir una torcedura de tobillo en la Sierra del Cantón, en Abanilla - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

ABANILLA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia han rescatado este martes a un senderista que ha resultado lesionado tras sufrir una torcedura de tobillo mientras realizaba una ruta por la Sierra del Cantón, en el término municipal de Abanilla.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido la llamada de aviso a las 14.00 horas, informando de que un senderista había sufrido una lesión durante la ruta.

En el dispositivo de rescate participaron agentes medioambientales de Cieza, efectivos de la Brigada Forestal Terrestre de Fortuna, una ambulancia no asistencial de Molina de Segura y el Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), según ha informado el '1-1-2' de la Región de Murcia.

Debido a lo escarpado del terreno, también intervino un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con base en Alcantarilla, que permitió completar el rescate en montaña y evacuar al senderista para recibir atención sanitaria.