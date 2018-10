Salud comparte muchas reivindicaciones de la Marea Blanca y trabaja para solucionarlas pero exige "rigor" en los datos

Publicado 28/02/2018 14:20:57 CET

El consejero anuncia la puesta en marcha gradual de centros de salud por las tardes "con consenso" y en las zonas que "más lo requieran"

MURCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha dicho compartir "muchas" de las reivindicaciones de la Marea Blanca y, de hecho, ha recordado que su departamento ya está trabajando en ellas para "paliar la situación". No obstante, ha criticado que hay asuntos que "no se ajustan a la realidad" y ha pedido más "rigor" en los datos para no trasladar a la ciudadanía situaciones que no son "veraces".

En concreto, Villegas ha dicho compartir reivindicaciones de la Marea Blanca como, por ejemplo, las inquietudes sobre las listas de espera o la situación de inequidad. "Somos conscientes de que algunas áreas tienen más listas de espera o menor disponibilidad de Servicios que otras", pero "son temas en los que estamos ya trabajando para paliar la situación", ha asegurado el consejero.

Sin embargo, ha criticado que hay asuntos que "no se ajustan a la realidad" como, por ejemplo, afirmar que la Consejería tiene intención de privatizar el sistema, lo que a su juicio es trasladar una idea a la ciudadanía que "no es veraz". Tambien se ha mostrado crítico respecto del planteamiento de necesidades asistenciales sin un conocimiento profundo de la situación y sin criterios de planificación..

"Lo que me gustaría es sentarme con la gente que esté realmente motivada y que quiera mejorar las cosas, para ver qué cosas podemos hacer", según Villegas, quien se ha mostrado preocupado porque la intransigencia y la demagogia si pueden poner en riesgo el modelo de sanidad que tenemos y que debemos proteger.

En una entrevista concedida a Europa Press, Villegas ha admitido que hay "posibilidades de mejorar" y cree que está "bien" que la gente reivindique una Sanidad mejor y tiene "derecho a manifestarse porque todos, de alguna manera estamos involucrados en eso". Sin embargo, ha arremetido contra "la utilización a veces partidista" de estos asuntos.

"En los asuntos sanitarios, "deberíamos tener muchos más puntos que nos unan que los que nos separan". A su parecer, buscar divisiones en materia sanitaria puede llevar a realizar planteamientos ineficientes que incluso pueden representar un riesgo para la salud de los ciudadanos.

APERTURA DE CENTROS DE SALUD POR LAS TARDES

Al ser preguntado por la apertura de los centros de salud por las tardes, ha reconocido que el tema es "complejo" ya que la prestación complementaria que se daba a los médicos que deslizaban horario por la tarde se suprimió cuando comenzó la crisis.

La intención de la Consejería es volver a implementar esta acción, pero Villegas advierte que no se puede acometer si no se aplica ese plus económico, por lo que hay que "valorar muy bien" el coste y su ejecución. Además, recuerda que los médicos se pueden acoger a esta medida con carácter voluntario.

"Lo mejor es llegar a un consenso", según Villegas, quien subraya que se trata de una demanda de la ciudadanía con la que la Consejería está de acuerdo. Para ello, apuesta por empezar a "corresponsabilizar" a los profesionales, para que entiendan que "es algo importante que pide la población".

Para llevarlo a efecto, la Consejería se propone hacer todo lo que esté a su alcance desde el punto de vista económico, aunque ha afirmado que el coste estimado es "muy elevado". Por ello, ha planteado la posibilidad de ejecutarlo de forma gradual y empezar a aplicarlo este mismo año "en los sitios que más lo requieran por el tipo de población y, por ejemplo, su horario laboral".

LISTAS DE ESPERA Y NÚMERO DE MÉDICOS POR HABITANTES

Al ser preguntado por la reducción de las listas de espera, ha recordado que la Consejería ya se ha propuesto reducir 30 días de media el tiempo de espera en la atención quirúrgica, y ha destacado que se ha logrado una "gran mejora" en los acuerdos de gestión este año al conseguir que cada una de las áreas sanitarias sea valorada de forma individual.

En este sentido, ha destacado que la Consejería exige a todas las áreas sanitarias un rendimiento quirúrgico en horario de mañanas, y cada una de ellas establece cómo abordar la situación en función de las listas de espera y de la especialidad.

En cuanto a la reivindicación de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), que pide la creación de una plaza más de médico de familia por cada 10.000 habitantes para alcanzar la media europea, Villegas ha recordado que él ya anunció la incorporación de 40 efectivos, no sólo médicos sino también personal de otros estamentos profesionales.

"Tenemos claro que tenemos que seguir dotando a los centros de salud de lo que necesiten, pero se está haciendo de una forma planificada y escalonada, como establece el Servicio Murciano de Salud (SMS)", ha señalado.

En este momento, Villegas ha destacado que la Consejería no está trabajando tanto en establecer una ratio "estricta" de médicos por habitante, sino en "dar capacidad a las áreas que necesiten más recursos" por el motivo que sea (porque tenga una población más envejecida o más joven).

"Lo que estamos intentando garantizar es que el médico tenga tiempo", según Villegas, quien recuerda que los acuerdos de gestión establecen que el médico tenga, al menos, seis minutos para atender al paciente o siete y medio en el caso del pediatra

COPAGO FARMACÉUTICO

Otra de las reivindicaciones de la Marea Blanca es la eliminación del copago farmacéutico que, según este movimiento ciudadano, impediría adquirir medicinas a un total de 40.000 murcianos. Sin embargo, Villegas ha cuestionado estas cifras y se pregunta "cómo han llegado a esa estadística".

El consejero ha recordado que, ahora mismo, "el copago es un tema que manda el Sistema Nacional de Salud, que es el que dice los medicamentos que se van a financiar o no y de qué manera". Ha recordado que cada persona, en función de la renta que tiene, paga una cantidad y los pensionistas tienen un tope.

"A mí me gustaría saber de dónde han sacado esa cifra, exactamente de qué población y de qué medicamentos estamos hablando, y no se hable alegremente de que 40.000 murcianos no pueden pagar los medicamentos", tal y como ha reprochado Villegas.