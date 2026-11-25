Archivo - Una persona se vacuna contra la gripe - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud, a través del Servicio Murciano de Salud (SMS), pone en marcha un dispositivo especial de vacunación sin cita previa con el objetivo de facilitar al máximo la inmunización frente a la gripe y la Covid-19 a toda la población de la Región, según ha informado la Comunidad.

Así, cualquier ciudadano podrá acudir sin necesidad de cita previa a su centro de salud este viernes, 27 de noviembre, jornada no lectiva con motivo de la celebración del Día del Maestro, y el sábado 28 de noviembre, en horario de 9.00 a 14.00 horas. De esta forma, se facilita especialmente la vacunación a los menores que no hayan recibido aún su dosis.

Cabe recordar que dentro de la campaña 2026-2027, los menores de 2 a 11 años --nacidos a partir de 2015 y escolarizados en Educación Infantil con dos años cumplidos y en Educación Primaria-- reciben la vacuna antigripal intranasal atenuada de una sola dosis, lo que facilita su administración.

Los de 6 a 23 meses la tienen indicada, si bien tienen que acudir a su punto de vacunación habitual.

El dispositivo especial se extenderá asimismo al lunes próximo, 30 de noviembre, en la misma franja horaria (de 9.00 a 14.00 horas), con puntos de vacunación en el acceso principal de todos los hospitales del SMS.

Además de estas jornadas extraordinarias, la citación ordinaria continúa abierta para toda la población general.

Para dar respuesta a la demanda, el SMS ha reforzado la campaña con la contratación de 35 enfermeros y los centros de salud mantienen abiertas agendas de vacunación tanto en horario de tarde como los sábados por la mañana, adaptándose a las necesidades de cada área.

LLAMAMIENTO A LA VACUNACIÓN INFANTIL

Desde la Consejería de Salud se hace un especial llamamiento a las familias para proteger a los más pequeños, ya que los lactantes menores de dos años son el grupo que soporta una mayor carga de enfermedad por gripe.

Los datos epidemiológicos demuestran que la vacunación evitó 20 hospitalizaciones en niños de 6 a 23 meses durante las dos últimas temporadas; no obstante, alcanzar una cobertura del cien por cien habría permitido evitar hasta 36 ingresos hospitalarios adicionales.

En este sentido, se ha estimado que inmunizar a unos 660 lactantes de entre 6 y 23 meses evita un ingreso hospitalario en esta franja de edad.

CASI 300.000 VACUNADOS

El balance de la campaña estacional frente a infecciones respiratorias hasta el pasado 16 de noviembre refleja una evolución muy positiva.

Hasta la fecha, un total de 295.511 personas ya han recibido la vacuna frente a la gripe en la Región de Murcia, lo que supone un 7% más de murcianos protegidos frente a esta enfermedad respecto a las mismas fechas de la campaña anterior.

Por grupos de población, en menores de 2 a 11 años, la cobertura alcanza el 52%, mientras que en mujeres embarazadas se sitúa en el 51,5%. En mayores de 65 años, asciende al 47%, y en menores de 6 a 24 meses se encuentra en el 28%.