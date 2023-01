Salud distribuye 1.300 dermatoscopios en consultas de primaria para favorecer el diagnóstico en enfermedades de la piel

El consejero de Salud visita el centro de salud Molina Sur, donde se imparte uno de los cursos de formación



MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud ha distribuido 1.300 dermatoscopios en las consultas de atención primaria para que los facultativos dispongan de esta herramienta que favorece el diagnóstico de lesiones y enfermedades de la piel, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha visitado este miércoles el centro de salud Molina Sur 'Jesús Marín', donde ha comenzado una sesión formativa dirigida a todos los médicos de Atención Primaria del Área VI de salud sobre el uso de este instrumental.

Pedreño ha explicado que "una de las líneas estratégicas del SMS es aumentar la capacidad resolutiva de Atención Primaria, por lo que la implantación de la dermatoscopia en los centros de salud para su uso por pediatras y médicos de familia de la Región, responde totalmente a este objetivo".

La puesta a disposición de un dermatoscopio para cada facultativo de atención primaria se enmarca en el objetivo de reforzar las capacidades diagnósticas de este nivel asistencial. A tal efecto, el SMS ha invertido más de 585.000 euros en la compra de estos aparatos, destinados a todas las consultas de médicos de atención primaria.

La utilización de estos dispositivos constituye una prolongación de la exploración física por parte del médico de familia, que permite mejorar la precisión diagnóstica y una adecuada coordinación de la patología cutánea con los servicios de Dermatología.

La existencia de un dermatoscopio como dotación de cada consulta optimiza el tiempo de atención a los pacientes y mayor precisión a la hora de realizar un examen cutáneo. Para contribuir al correcto uso clínico de los equipos se programan actuaciones formativas como la que se ha iniciado hoy, a través de videoconferencia.

Son múltiples las patologías cuyo manejo se verá claramente mejorado con la generalización del uso del dermatoscopio por parte de los médicos. Entre todas ellas, ocupan un lugar destacado los carcinomas cutáneos, por ser los tumores malignos más frecuentes. Un diagnóstico precoz desde atención primaria aumenta las probabilidades de curación, por lo que el uso de este aparato es importante en los equipos de primaria para favorecer un diagnóstico temprano.

SIN MOLESTIAS PARA LOS PACIENTES

El uso del dermatoscopio portátil es una técnica muy rápida y no necesita preparación previa, ya que se realiza en la misma consulta, se puede realizar en personas de cualquier edad y con cualquier patología previa, no produce ninguna molestia, permite distinguir entre lesiones benignas y malignas y visualizar estructuras en la subsuperficie cutánea que no serían visibles con óptica normal.

Asimismo, ofrece la posibilidad de observar las lesiones de la piel a gran aumento y analizar la estructura y los patrones de las lesiones pigmentadas. También se pueden tomar imágenes para que el especialista pueda ver la evolución de la lesión, y con ellas realizar un estudio más detallado, además de archivarlas para realizar un seguimiento a largo plazo.

La inclusión de la dermatoscopia en la cartera de servicios mejora la precisión diagnóstica, así como la satisfacción de los profesionales y los usuarios del sistema, lo que redunda positivamente en los resultados de salud.