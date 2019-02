Salud eliminará el sistema de Cita Previa del SMS una vez que los usuarios utilicen el Portal del Paciente

Publicado 14/02/2019 14:47:43 CET

MURCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud pretende eliminar la Cita Previa del Servicio Murciano de Salud (SMS) una vez que los usuarios utilicen el Portal del Paciente, "a falta de despegar", con solo 10.000 usuarios actualmente.

Así lo ha señalado el consejero de Salud, Manuel Villegas, tras las quejas de la Asociación de Usuarios con que el sistema de cita contraviene la regulación europea de protección de datos.

El consejero ha explicado que la idea es que todo el sistema se lleve a la aplicación del Portal del Paciente, que además de dar cita, te permite cambiar la cita con el especialista, ver la historia clínica, hacer una consulta telemática o ver el resultado de una análisis de sangre.

El sistema de Cita Previa se puso en marcha en 2007 en Atención Primaria ya que, en ese momento, "mejoraba la accesibilidad", y se optó por introducir el DNI y la fecha de nacimiento en lugar del número de la tarjeta sanitaria "como la mejor opción". Desde entonces, ha apuntado, "han cambiado algunas cosas, y la normativa actual de protección de datos es más restrictiva".

Pero la nueva normativa, ha apostillado, "solo dice que no podemos publicar el DNI de la persona con el nombre al lado", de ahí, por ejemplo, que hayan desaparecido las listas en Atención Primaria, "pero no que no podamos, en principio, seguir utilizando esa APP" hasta que "tengamos un mejor porcentaje de gente que se ha descargado la aplicación" del Portal del Paciente, para lo que es necesario acudir al centro de salud y solicitar una clave con tu DNI o tarjeta sanitaria, que el paciente podrá cambiar, posteriormente, a título personal.

Según el consejero, ahora mismo no conciben quitar la aplicación de la Cita Previa y señala que, en caso de que a uno le sustraigan la tarjeta sanitaria, "no hay más datos" pues es una APP que "solo te da opción a saber quién es tu médico de familia, el enfermero y a poder pedir cita en tu centro de salud" por lo que, en su opinión, esto "es poner alarma donde no la hay".

Al respecto, el director gerente de del SMS, Asensio López, ha explicado que desde su puesta en marcha se ha verificado la seguridad "real y técnica" de la aplicación hasta en tres ocasiones y que han realizado un nuevo análisis que verifica la seguridad de la misma.

Según la Ley, "las administraciones públicas no pueden exponer de manera proactiva información de una persona, su nombre y apellidos junto a su DNI" y tras acceder a la aplicación del SMS "no hay ningún otro dato sensible" de información sobre la persona, "por lo tanto no estamos incumpliendo ningún principio de la misma".

A pesar de ello, la Consejería valora solicitar que en lugar del DNI, el código de identificación de la tarjeta sanitaria, "en definitiva, es meter un número por otro", recordando que es la persona la que mete el dato, "pero el escenario es el mismo".