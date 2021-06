Salvador Marín, reelegido presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas

Marín ha contado con el respaldo absoluto de todos los miembros

MURCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El economista murciano Salvador Marín ha sido reelegido como presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas (EFAA) y seguirá al frente de la institución para un periodo de otros dos años.

En las elecciones celebradas este lunes, los representantes de las organizaciones integrantes de la European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises (EFAA for SMEs) han elegido de nuevo, por unanimidad, al representante del Consejo General de Economistas de España en esta organización.

Cabe recordar que la EFAA for SMEs es una federación que representa a organizaciones europeas del ámbito de la información financiera y no financiera cuyos profesionales de las áreas de la economía financiera, la contabilidad, la auditoría y las finanzas en general prestan servicios a pymes europeas

Marín ha agradecido la confianza y ha manifestado que "desde la EFAA for SMEs, junto con todas nuestras organizaciones miembros, estamos apoyando a los profesionales de nuestro ámbito de actividad, así como a las firmas y despachos de tamaño medio y pequeños (SMPs) en estos tiempos difíciles, ayudándoles a prepararse para el futuro a través de la transformación de sus líneas de negocio y práctica profesional, lo que en EFAA llamamos 'Practice Transformation'".

Según Marín, "esta transformación --en el ámbito digital, de la sostenibilidad, la ampliación del mercado y las nuevas actividades-- ha de sustentarse en dos premisas principales: 'think small first' y 'smart regulation', que resultan fundamentales para que nuestros miembros refuercen el apoyo prestado a las pymes, de quienes nuestros miembros son sus principales asesores y profesionales de confianza, y que constituyen el alma y la columna vertebral de la economía europea, pero que, lamentablemente muchas de estas empresas corren un grave riesgo de no llegar hasta el final de esta pandemia".

"Con nuestro trabajo diario y acompañamiento, tenemos que seguir ayudando a mantener vivas a las pymes viables y a reforzar su fortaleza y resiliencia a largo plazo", ha concluido el presidente de la EFAA for SMEs.

Desde que ocupó su cargo, Marín ha seguido contribuyendo a la amplia representación de los profesionales y de los pequeños y medianos despachos de profesionales (SMPs) del campo de la información financiera y no financiera que asesoran a pymes (SMEs) en Europa, trabajando con los representantes de la Comisión, el Parlamento Europeo y los países miembros de la EFAA en el desarrollo de toda aquella normativa y nuevos retos que puedan afectarles en su campo de actividad, lo que ha convertido a la EFAA for SMEs en la principal voz representativa de estos profesionales a nivel europeo, con un claro liderazgo en el ámbito de las pymes.

En cuanto a los profesionales a los que representa la EFAA, Salvador Marín ha afirmado que "con su trabajo contribuyen a que las pymes y emprendedores europeos produzcan información financiera y no financiera o de sostenibillidad de alta calidad y consigan una mayor confianza para el desarrollo de sus negocios y, por tanto, de la economía europea, hacia su transición a una verdadera economía sostenible y digital".

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha expresado su satisfacción por este nombramiento, y ha señalado que "después de dos años de presidencia, nos complace mucho que uno de nuestros economistas de referencia haya conseguido de nuevo este nivel de apoyo".

"Durante su primer mandato como presidente ha desarrollado lo que prometió a pesar de los importantes desafíos planteados por la pandemia global. Hoy en día, la EFAA for SMEs es una organización reconocida en toda Europa como la principal voz de los profesionales y de las firmas y despachos medianos y pequeños de su ámbito de actividad", ha indicado Pich.

A su juicio, "sin duda, su influencia y visibilidad ha crecido considerablemente, especialmente en Bruselas" y desde el Consejo General de Economistas de España creen que "esta es una buena noticia también para todas sus organizaciones miembros, entre las que nos encontramos nosotros, ya que podemos aprovechar el trabajo de la EFAA en nuestras relaciones con reguladores y otras partes interesadas a nivel nacional".

MÁS DE 350.000 PROFESIONALES EUROPEOS

La European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) representa en la actualidad a más de 350.000 profesionales europeos pertenecientes a 13 organizaciones del ámbito de la contabilidad, la auditoría y las finanzas en general, lo que hace que su potencia de trabajo, de representación e influencia sea la de millones de pymes europeas a las que prestan servicio directo estos profesionales.

Es considerada un potente lobby en su área de actuación siendo la voz de los pequeños y medianos despachos profesionales (economistas, contables y auditores) en todas aquellas normativas, nuevas estrategias y desarrollos económico-financieros que les afectan o puedan afectar en el futuro.

La EFAA tiene representación en instituciones como la Comisión de Auditoría de la UE, el Grupo de Expertos Técnicos de la UE, la Unión Europea de Pequeñas y Medianas Empresas (UEPME) y el Secretariado Europeo de Profesionales Liberales (SEPLIS), y participa activamente en diversos comités de la European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) y de la International Federation of Accountants (IFAC).

Marín Hernández es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, premio extraordinario de Doctorado. Profesional con más de 30 años de experiencia, es senior adviser en private equity and internationalization, CEO de una sociedad profesional del ámbito de la economía financiera y la información financiera y no financiera, miembro del consejo de administración en diversas compañías, con puestos de relevancia en el área de la gestión pública y público-privada. Comenzó su trayectoria profesional en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia.

Ha sido decano y director de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas y miembro de importantes empresas e instituciones europeas como el board of directors de la European Development Finance Institutions (EDFI), la International Accounting Education Standard Board (IAESB) y de la EFAA for SMEs, entre otras. Asimismo, en España ha sido presidente y CEO de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) y vicepresidente segundo del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y de FONPYME. Dentro del Consejo General de Economistas ha ostentado y desempeña varios cargos de relevancia.