Sánchez Serna (UP) considera un "fracaso anunciado" la estación de Archena y pide que se estudie la opción de Nonduermas - PODEMOS

MURCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha valorado el primer día en funcionamiento de la estación de Archena como conexión con Madrid como "la constatación de un fracaso anunciado" y ha recordado que han propuesto otras opciones "mucho más próximas a la capital", como el apeadero de la estación de mercancías de Nonduermas, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

En este sentido, Sánchez Serna ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que "se replantee la opción de Archena como estación provisional para los trenes a Madrid". Y es que, para UP, la imagen del autobús transportando a único pasajero ha sido para el diputado "la constatación de un fracaso anunciado".

Al respecto Sánchez Serna ha señalado que "en Podemos teníamos algo muy claro: la mayor inversión en la red ferroviaria de nuestra historia debía venir acompañada del mayor respeto a los usuarios del tren".

El coordinador autonómico ha recordado que "advirtieron" de los posibles inconvenientes que tendría esta decisión, sumándose así a los avisos de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril.

En cambio, apuntaron otras opciones como el apeadero de la estación de mercancías de Nonduermas, que está "mucho más próxima a la capital".

Sánchez Serna ha denunciado que "llegamos incluso a reunirnos en Madrid con técnicos de Adif para plantear otras alternativas y no se nos hizo caso", a la vez que ha indicado que "rectificar es de sabios" ya que "estas obras durarán tres años y no nos vamos a conformar con un servicio como éste que no tiene aceptación.

Finalmente, el diputado ha concluido que el Ministerio aún está a tiempo de encauzar la situación y así vamos a seguir exigiéndolo".