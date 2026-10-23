Santomera, primer municipio invitado a la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santomera se ha convertido este viernes en el primer municipio invitado a la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia, donde mostrará durante todo el fin de semana proyectos e iniciativas de sus empresas, investigadores, centros educativos y asociaciones.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha destacado la participación conjunta de empresas, investigadores y estudiantes. "Somos ciencia, somos innovación y tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos", ha afirmado, antes de mencionar el trabajo de profesionales como los investigadores Antonio González Sarrías, David Ruiz y Natalia Campillo, así como el del alumnado de los institutos del municipio.

El estand reúne talleres, demostraciones y actividades divulgativas relacionadas con ámbitos como la agricultura, la alimentación saludable, la tecnología y el patrimonio. Entre las empresas participantes figuran Sanidad Agrícola Econex, El Limonar Sociedad Cooperativa, Gesproga, CTI Control y Citromil, junto con la Asociación Patrimonio Santomera.

La programación incluye también talleres sobre alimentación saludable en colaboración con el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), coordinados por el investigador santomerano Antonio González Sarrías. Asimismo, estudiantes de Bachillerato de los institutos Poeta Julián Andúgar y Octavio Carpena Artés presentan sus trabajos.

Martínez ha señalado que el objetivo es conectar el conocimiento científico con el tejido empresarial y la comunidad educativa. En este sentido, ha aludido a la condición de Santomera como Ciudad de la Ciencia y la Innovación y a la estrategia municipal para favorecer la colaboración entre estos ámbitos.

La participación del municipio continuará este sábado, 24 de octubre, con la jornada 'Experimenta Santomera', que incluirá nuevos talleres junto a empresas locales y la Asociación Patrimonio Santomera. El domingo 25, bajo el lema 'Imagina la Santomera del futuro', participarán Gesproga, CTI Control, Citromil y Sanidad Agrícola Econox, además de una cata científica prevista a las 12.00 horas.

El espacio municipal también dará a conocer iniciativas como el Plan de Innovación Municipal, el proyecto de modernización del ciclo del agua DACUA, la instalación de nuevos sensores ambientales, la Feria Científica de Santomera y la Sede Permanente de la UMU, así como proyectos desarrollados con el CEBAS-CSIC, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), centros educativos y empresas.