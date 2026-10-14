Sevilla (PSRM): "López Miras quiere debilitar la Ley del Mar Menor rebajando las sanciones a quienes lo contaminan"

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Manuel Sevilla - PSRM-PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Manuel Sevilla ha asegurado que el único objetivo de la reforma de la Ley del Mar Menor, impulsada por el Partido Popular, es rebajar la protección medioambiental de la laguna. "El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quiere debilitar la Ley del Mar Menor rebajando las sanciones a quienes lo contaminan", ha afirmado.

Sevilla ha realizado estas declaraciones tras las audiencias legislativas celebradas en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos, en relación con la proposición de ley del PP para modificar la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor.

"Esta tarde hemos escuchado cinco comparecencias en la Asamblea Regional sobre la reforma de la Ley del Mar Menor que propone el Partido Popular. Fundación Ingenio, Comunidad de Regantes de Abarán, Miguel Ángel Esteve Selma, Catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y presidente del Comité Científico del Mar Menor, Pedro Luengo de Ecologistas en Acción y Ramón Pagán de Pacto por el Mar Menor han expuesto sus posiciones y la conclusión mayoritaria es clara: esta modificación no solo no aporta soluciones para recuperar el Mar Menor, sino que lo pone en peligro", ha destacado Sevilla, quien ha apuntado que su partido lleva desde que se inició la reforma de la Ley 3/2020 proponiendo la comparecencia de estos colectivos y expertos, "pero tanto PP como VOX han bloqueado estas comparecencias".

Así, ha señalado que los tres comités, que forman la Tutoría del Mar Menor: el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico se han posicionado en contra de esta reforma de la Ley, "puesto que dejara sin efecto la aplicación de sanciones por incumplimientos ambientales".

"No podemos aceptar una reforma que beneficia a quien incumple frente a quien ha hecho el esfuerzo de cumplir. Si un agricultor respeta las normas y otro decide no hacerlo, no es justo que después puedan encontrarse en las mismas condiciones para recibir dinero público. Eso no es defender al sector agrario, es premiar al infractor y perjudicar al que hace las cosas bien", ha criticado.

En este sentido, Sevilla ha exigido a López Miras que "en lugar de reformarla, cumpla de una vez la Ley del Mar Menor", recordando que existen dos instrumentos para proteger su ecosistema: el Programa de Actuación para las Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos y El Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente.

"López Miras lleva años gobernando y debe explicar por qué no ha cumplido en plazo las medidas previstas y cómo va a corregir los retrasos. Es indecente que el PP centre ahora sus esfuerzos en premiar a quienes contaminen la laguna mientras sigue sin aplicar herramientas fundamentales para protegerla", ha señalado.

"El Mar Menor no necesita que se rebajen las sanciones; necesita medidas eficaces para protegerlo y recuperarlo. Defender a los agricultores y ganaderos no significa dar facilidades a los que incumplen y contaminan", ha subrayado.

Para finalizar, Sevilla ha reiterado que "el PSOE no aceptará una regresión en la protección del Mar Menor y utilizará todos los instrumentos políticos y jurídicos que correspondan, además de impulsar una reforma de nuestro Estatuto de Autonomía para blindar la protección del Mar Menor".

"El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo extraordinario para recuperar un ecosistema que llegó a colapsar ante la inacción de un Gobierno regional que durante 30 años dio barra libre a la contaminación. Ahora que comienza a recuperarse, López Miras responde rebajando las consecuencias para quienes incumplen las normas destinadas a proteger el Mar Menor. Nos tendrán enfrente", ha concluido.