El SMS convoca este domingo a más de 1.200 opositores para seis opciones profesionales

Las pruebas de mañana se celebrarán en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. - CARM

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.264 personas están convocadas este domingo, 25 de octubre, a participar en las pruebas selectivas de acceso a las 68 plazas ofertadas por el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Estas plazas corresponden a Facultativo Especialista en Anestesiología y Reanimación (24 plazas de acceso libre); Enfermería Pediátrica (tres de acceso libre y 14 de promoción interna); Fisioterapia (15 de acceso libre y una plaza de promoción interna), Documentación Sanitaria (siete plazas de promoción interna), Analista de Sistemas (tres plazas de promoción interna) y Logopedia (una plaza de acceso libre).

Las pruebas comenzarán, a partir de las 9.30 horas, en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, en el Campus de Espinardo. Allí se han habilitado 18 aulas para su desarrollo, y los tribunales calificadores contarán con 66 profesionales del SMS que colaborarán en la organización y el correcto desarrollo de la jornada.

Los exámenes forman parte del proceso selectivo unificado correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024, que comprende 1.978 plazas distribuidas en 73 convocatorias.

ALTA PARTICIPACIÓN

La semana pasada, el SMS convocó a más de 10.000 aspirantes para el examen de Técnico Auxiliar de Cuidados de Enfermería (TCAE), de los que 7.873 opositores realizaron la prueba, lo que supone el 78,2 por ciento de los convocados.

Ante las condiciones meteorológicas adversas, SMS mantuvo un seguimiento continuo de los avisos meteorológicos y de las posibles incidencias en los desplazamientos, a partir de la información oficial de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el 112 y la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este seguimiento permitió evaluar la situación e informar puntualmente a los aspirantes sobre el mantenimiento de las pruebas y las recomendaciones de seguridad, a través de Murciasalud.

La participación del pasado domingo estuvo en línea con los porcentajes observados en las anteriores jornadas de la OPE del SMS celebradas los días 27 de septiembre (78,21 por ciento) y 4 de octubre (80,39 por ciento). En conjunto, las tres jornadas acumulan 8.913 participantes de 11.363 convocados, con una asistencia global del 78,44 por ciento.

El calendario de exámenes comenzó el pasado 27 de septiembre y continúa desarrollándose de forma progresiva. La distribución de las aulas y toda la información relativa a los procesos selectivos del SMS pueden consultarse en www.murciasalud.es/oposicionsms.