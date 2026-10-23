El Tenorio vuelve a escena en el Teatro Romea, el cementerio de San Javier y el Palacio Guevara

Archivo - La representación de 'Don Juan Tenorio' en el Teatro Romea de Murcia es una de la citas tradicionales para estas fechas - RAFA MARQUEZ - Archivo

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de las tradiciones más arraigadas en la Región de Murcia para la celebración del Día de Todos los Santos es la de la representación de 'Don Juan Tenorio', la obra de José Zorrilla de 1844. Son muchos los municipios que, con el texto original o con versiones, no dejan pasar estos días sin tener su propio Tenorio.

En Murcia, el Teatro Romea, fiel a su tradición, acoge del 28 de octubre al 1 de noviembre la representación de 'Don Juan Tenorio' a cargo de la compañía Cecilio Pineda. Este año se incorporan tres nuevas actrices en personajes esenciales de la obra. La profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, María Ortiz, asume el papel de Doña Inés, relevando a la fallecida actriz Rocío Bernal, junto a ella Esther Hidalgo, en el papel de Brígida, y Ana Hidalgo, que dará vida a Lucía.

Las funciones se celebrarán a las 20.00 horas, excepto la del 1 de noviembre que será a las 19.00 horas. Las entradas tienen un coste de 15, 20 y 22 euros.

EL TENORIO EN EL CEMENTERIO DE SAN JAVIER

En San Javier, casi 200 personas participarán el sábado 24 de octubre en la representación de 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier'.

El espectáculo consta de una apertura con un recorrido sensorial por el cementerio antiguo de la localidad que acaba junto al muro exterior del camposanto, donde se representa la obra teatral de Zorrilla, por el Grupo de Teatro San Javier.

Esta experiencia comenzará a las 20.30 horas con la apertura de la puerta del cementerio antiguo donde arranca un recorrido marcado por miles de velas, decenas de altares con imágenes religiosas antiguas, reproducciones de grandes pinturas religiosas del arte universal, figurantes, música de orfeones, corales, ensambles de cuerda y vientos y otros instrumentos.

EL TENORIO EN EL PALACIO GUEVARA

Lorca celebrará el sábado 31 de octubre la undécima edición de 'La noche del Tenorio' que se desarrollará, por primera vez, entre el Palacio Guevara y la iglesia de San Francisco.

Esta representación contará con la participación de 54 actores de la compañía de teatro Las Caretas, integrada por miembros del Paso Azul, que interpretarán una adaptación de la obra de Zorrilla realizada por José María Pérez-Muelas Alcázar.

Los dos primeros actos tendrán lugar en el Palacio de Guevara, mientras que los dos últimos se desarrollarán en la iglesia de San Francisco.

La representación tendrá lugar el sábado 31 de octubre y contará con dos pases, a las 20.00 y a las 21.00 horas. Las entradas, con un precio de 10 euros, pueden adquirirse en el Museo Azul de la Semana Santa (MASS).

La compañía teatral Amigos del Tenorio, dirigida por Elvira Pineda, iniciará su gira de esta temporada en Santomera con una adaptación del clásico de José Zorrilla, que se representará el 24 de octubre, a las 18.30 horas, en el Auditorio Municipal Ginés Abellán, con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos.

El espectáculo, recomendado para mayores de 12 años, tiene una duración aproximada de 120 minutos. Las entradas, a un precio de 5 euros, están a la venta en 'vivaticket.com' y, en taquilla, una hora antes de la función, sujetas a disponibilidad.

Al día siguiente, el 25 de octubre, esta misma compañía actuará en el Teatro Geli Albaladejo de San Pedro del Pinatar a las 19.00 horas. Además, la entrada para el clásico de Zorrilla es gratuita. En Cieza la representarán en el Teatro Capitol el viernes 30 de octubre a las 20.30 horas. Las entradas tienen un coste de 15 y 12 euros.

UN TOQUE DE HUMOR

Las localidades de Cartagena, Murcia y la pedanía murciana de La Alberca acogerán distintas propuestas teatrales que revisitan el universo de Don Juan Tenorio desde una perspectiva cómica y contemporánea, con representaciones programadas los días 29 y 31 de octubre.

En Murcia, la Fundación Mediterráneo acogerá el miércoles 29 de octubre, a las 20.00 horas, la obra 'Don Juan Tenorio, un clásico en clave de humor', de Arena Teatro, con Javi Soto, Joselu Cremades y Raquel Catasús en el reparto. La misma propuesta podrá verse el sábado 31 de octubre, a las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal de La Alberca. Las entradas tienen un precio de siete euros.

Por su parte, el Teatro Concha Segura de Yecla ofrecerá una nueva aproximación al clásico con 'Doña Inés del alma mía', de la compañía Ditirambo, que se representará el viernes 30 de octubre a las 19.00 horas de forma gratuita en la plaza Mayor. El sábado 31 de octubre, a las 20.00 horas, se podrá ver en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena. Las entradas están disponibles desde seis euros.